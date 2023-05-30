Давыдов о ЧМ: «Сборная России для всех – большой раздражитель, соперникам ее не хватает. В большинстве матчей не увидел накала страстей»

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Виталий Давыдов заявил, что ЧМ по хоккею 2023 напомнил ему регулярный чемпионат КХЛ.

– Бронза Латвии – главный сюрприз чемпионата?

– Для меня главный сюрприз – дружный вылет Евротура еще в четвертьфинальной стадии. Мне всегда нравилась сборная Швеции, ее стиль, но нужно признать, что шведы стали играть академично, ушел характер.

Безвольно уступили и финны – в четвертьфинале с канадцами. Подавали такие надежды швейцарцы – и вдруг потерялись на фоне немцев. Ну а чехи в последние годы не так сильны, как в наши времена.

Вообще чемпионат мира оставил странное впечатление. ИИХФ нужно беспокоиться, можем потерять хороший турнир.

– Почему?

Сборная России для всех – большой раздражитель. Может, об этом открыто не говорят, но соперникам ее не хватает.

– В чем это проявляется?

– В большинстве матчей не увидел накала страстей, настоящего соперничества. Некоторые периоды вообще прошли для галочки, игроки не выкладывались. Меня это удивило.

Чем-то этот турнир напомнил регулярный чемпионат КХЛ. При всем к нему уважении у нас много проходных матчей, когда можно себе позволить взять паузу или не выложиться на сто процентов. Смотрел трансляции из Финляндии и Латвии и мне казалось, что регулярный чемпионат КХЛ продолжается. Звезд нет, один отличный матч сменяет два средних и один скучный... – сказал трехкратный олимпийский чемпион.

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3 комментария

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Oleg Olegov
Как вообще наличие или отсутствие сборной России может повлиять на накал страстей в матчах, например, Латвия-Канада или Казахстан-Норвегия?
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