Давыдов о ЧМ: «Сборная России для всех – большой раздражитель, соперникам ее не хватает. В большинстве матчей не увидел накала страстей»

Виталий Давыдов заявил, что ЧМ по хоккею 2023 напомнил ему регулярный чемпионат КХЛ.

– Бронза Латвии – главный сюрприз чемпионата?

– Для меня главный сюрприз – дружный вылет еще в четвертьфинальной стадии. Мне всегда нравилась сборная , ее стиль, но нужно признать, что шведы стали играть академично, ушел характер.

Безвольно уступили и финны – в четвертьфинале с канадцами. Подавали такие надежды швейцарцы – и вдруг потерялись на фоне немцев. Ну а чехи в последние годы не так сильны, как в наши времена.

Вообще чемпионат мира оставил странное впечатление. нужно беспокоиться, можем потерять хороший турнир.

– Почему?

– для всех – большой раздражитель. Может, об этом открыто не говорят, но соперникам ее не хватает.

– В чем это проявляется?

– В большинстве матчей не увидел накала страстей, настоящего соперничества. Некоторые периоды вообще прошли для галочки, игроки не выкладывались. Меня это удивило.

Чем-то этот турнир напомнил регулярный чемпионат КХЛ. При всем к нему уважении у нас много проходных матчей, когда можно себе позволить взять паузу или не выложиться на сто процентов. Смотрел трансляции из и Латвии и мне казалось, что регулярный чемпионат КХЛ продолжается. Звезд нет, один отличный матч сменяет два средних и один скучный... – сказал трехкратный олимпийский чемпион.