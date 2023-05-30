Вратарь «Вегаса» Хилл сыграл на ноль в 6-м матче с «Далласом». У него 7 побед и 2 шатаута в 11 играх в этом плей-офф при 93,7% сэйвов
Вратарь «Вегаса» Эдин Хилл сыграл на ноль в 6-м матче с «Далласом», отразив 23 броска.
27-летний канадец был признан первой звездой шестого матча финала Западной конференции против «Старс» (6:0, 4-2).
В 11 матчах в текущем плей-офф (10 в старте) у голкипера «Голден Найтс» 7 побед при 3 поражениях (93,7% отраженных бросков, коэффициент надежности 2,30).
Хилл стал основным вратарем «Вегаса» после травмы Лорана Броссуа в серии второго раунда с «Эдмонтоном».
Его сменщиком является двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Лос-Анджелеса» Джонатан Куик.
6 комментариев