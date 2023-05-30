Вратарь «Вегаса» Хилл сыграл на ноль в 6-м матче с «Далласом». У него 7 побед и 2 шатаута в 11 играх в этом плей-офф при 93,7% сэйвов

Теги Кубок Стэнли Даллас НХЛ Джонатан Куик Вегас Эдин Хилл Хоккей

Вратарь «Вегаса» Эдин Хилл сыграл на ноль в 6-м матче с «Далласом», отразив 23 броска.

27-летний канадец был признан первой звездой шестого матча финала Западной конференции против «Старс» (6:0, 4-2). 

В 11 матчах в текущем плей-офф (10 в старте) у голкипера «Голден Найтс» 7 побед при 3 поражениях (93,7% отраженных бросков, коэффициент надежности 2,30). 

Хилл стал основным вратарем «Вегаса» после травмы Лорана Броссуа в серии второго раунда с «Эдмонтоном».

Его сменщиком является двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Лос-Анджелеса» Джонатан Куик

6 комментариев

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Bashibuzuck
Машина👍
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Сергей Югай
Флорида! Вперед за Кубком Стенли!!!! Серега ! Ты обязан взять его в этом году!!!! Болеем за Флориду!!!!!
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srs
Как он так резко стал настолько крут... следил за продукцией великой вратарской школы - консультировался с Третьяком?
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ruslanych
Ответ srs
Как он так резко стал настолько крут... следил за продукцией великой вратарской школы - консультировался с Третьяком?
Вратари в принципе позднее на пик выходят, 27 лет ему всего, детский возраст для кипера.
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