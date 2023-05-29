Кожевников о ЧМ-2023: «Не смотрел это первенство двора. Без России и Беларуси неинтересно. Сенсации от Латвии и Германии – случайность»

Александр Кожевников заявил, что без России и Беларуси за ЧМ неинтересно наблюдать.

Сборная Канады выиграла золотые медали на ЧМ-2023. Команда обыграла Германию (5:2) в финале турнира. Сборная Латвии победила США (4:3 ОТ) в матче за 3-е место и выиграла бронзовые медали.

Сборные России и Беларуси пропустили чемпионат мира второй раз подряд

«Да я даже не смотрел это первенство двора. Без России и Беларуси вообще неинтересно наблюдать. Что касается сенсаций от Латвии и Германии, то это случайность. Без России неудивительно, что таким странам удается забраться так высоко.

Как бы выступила наша команда? Да что гадать, раз нас там не было. Но уверен, что сыграли бы достойно и добились хорошего результата», – заявил двукратный олимпийский чемпион Кожевников.

Кожевников о бронзе Латвии на ЧМ: «Скоро Буркина-Фасо будет занимать призовые места. Они бы не выиграли, если бы Россия участвовала. Кошмар!»