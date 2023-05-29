Кожевников о ЧМ-2023: «Не смотрел это первенство двора. Без России и Беларуси неинтересно. Сенсации от Латвии и Германии – случайность»

Теги Сборная России по хоккею Сборная Беларуси по хоккею Сборная Латвии по хоккею Сборная Германии по хоккею ЧМ по хоккею Александр Кожевников Р-Спорт Хоккей

Александр Кожевников заявил, что без России и Беларуси за ЧМ неинтересно наблюдать.

Сборная Канады выиграла золотые медали на ЧМ-2023. Команда обыграла Германию (5:2) в финале турнира. Сборная Латвии победила США (4:3 ОТ) в матче за 3-е место и выиграла бронзовые медали.

Сборные России и Беларуси пропустили чемпионат мира второй раз подряд

«Да я даже не смотрел это первенство двора. Без России и Беларуси вообще неинтересно наблюдать. Что касается сенсаций от Латвии и Германии, то это случайность. Без России неудивительно, что таким странам удается забраться так высоко.

Как бы выступила наша команда? Да что гадать, раз нас там не было. Но уверен, что сыграли бы достойно и добились хорошего результата», – заявил двукратный олимпийский чемпион Кожевников.

Кожевников о бронзе Латвии на ЧМ: «Скоро Буркина-Фасо будет занимать призовые места. Они бы не выиграли, если бы Россия участвовала. Кошмар!»

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14 комментариев

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VyacheslavLoveDi
Да не горит у меня!))
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Евгений - 79
Особенно от Германии случайность. И как мы чуть не проиграли им в финале некоторое время назад.
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цэсемьэр
скорей бы КБ уже открылся, добавил эксперд🥃🤡
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Рус Киссенжер
суперсерию Россия Белоруссия смотрел, наверное,не отрываясь.
+3
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ЦСКА1960
Старый дед говорит как обиженный ребенок. Любую ересь скажет, лишь бы не признать очевидного и попытаться уколоть.
+2
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Евгений - 79
Ответ осетов - пилот болида смерти
Чуть чуть не считается. В футболе/хокеее это случай один на тысячу матчей, чтобы удивляться спасению на последней минуте?
Ну если бы немцы были слабой сборной почему бы не вынести их в одну калитку? Без валидола?
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цэсемьэр
Ответ осетов - пилот болида смерти
Потому что неосновной состав был, что непонятного?
так и у Германии было кем усилиться😁
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patashnik
Кожева красава, а либерDa в виде "цэсьмеров" пусть и дальше брызжат соплями
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