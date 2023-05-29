Билялетдинов и «Ак Барс» подпишут новый контракт по схеме «1+1» (Metaratings)

Зинэтула Билялетдинов продолжит работу на посту главного тренера «Ак Барса».

68-летний специалист заключит новое соглашение с казанцами по схеме «1+1», сообщает Metaratings.ru.

вернулся на пост главного тренера « » в конце декабря 2022 года и вывел команду в финал Кубка Гагарина, где казанцы уступили ЦСКА (3-4).

Ранее под руководством тренера клуб стал чемпионом Суперлиги (2006 год), выиграл 3 Кубка Гагарина (2009, 2010 и 2018), Кубок европейских чемпионов (2007) и Континентальный кубок (2008).