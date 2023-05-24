Билялетдинов пока не решил, будет ли продолжать работать с «Ак Барсом» («Матч ТВ»)

Зинэтула Билялетдинов не решил, будет ли продолжать работать с «Ак Барсом».

«Пока такого решения нет», – приводит «Матч ТВ» слова источника, близкого к тренеру.

Ранее сообщалось, что 68-летний специалист уже принял принципиальное решение остаться во главе клуба.

Билялетдинов вернулся на пост главного тренера «Ак Барса» в конце декабря 2022 года и вывел команду в финал Кубка Гагарина, где казанцы уступили ЦСКА (3-4).

Ранее под руководством тренера клуб стал чемпионом Суперлиги (2006 год), выиграл 3 Кубка Гагарина (2009, 2010 и 2018), Кубок европейских чемпионов (2007) и Континентальный кубок (2008).