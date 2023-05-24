Билялетдинов пока не решил, будет ли продолжать работать с «Ак Барсом» («Матч ТВ»)

Теги Ак Барс Зинэтула Билялетдинов КХЛ Матч ТВ Хоккей

Зинэтула Билялетдинов не решил, будет ли продолжать работать с «Ак Барсом».

«Пока такого решения нет», – приводит «Матч ТВ» слова источника, близкого к тренеру. 

Ранее сообщалось, что 68-летний специалист уже принял принципиальное решение остаться во главе клуба. 

Билялетдинов вернулся на пост главного тренера «Ак Барса» в конце декабря 2022 года и вывел команду в финал Кубка Гагарина, где казанцы уступили ЦСКА (3-4).

Ранее под руководством тренера клуб стал чемпионом Суперлиги (2006 год), выиграл 3 Кубка Гагарина (2009, 2010 и 2018), Кубок европейских чемпионов (2007) и Континентальный кубок (2008). 

12 комментариев

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Эд..19
Опять что ли Хайруллин наврал? )))))) Лично я все сообщения этого персонажа пропускаю мимо ушей, чего и вам советую ;-)
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РАМИЛЬ ГАРАЕВ
Не дают старику Билу покоя,он реально уж хочет спокойно отдохнуть в семейном кругу.Найдите уж молодого талантливого тренера,как Ак Барс говорит -у них есть план Б.
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4k7shv9zrw
Ответ Эд..19
Опять что ли Хайруллин наврал? )))))) Лично я все сообщения этого персонажа пропускаю мимо ушей, чего и вам советую ;-)
Человек работает собирателем и распространителем слухов, таких вообще серьезно не нужно воспринимать
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Михаил Зюбин
Найдите уже канадца тренера, дайте деду спокойно отдохнуть, он же всё сделал для Ак Барса... ездить снова по всей стране, в таком возрасте...
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dosatuy
Он думает может сами отстанут) а как человек деликатный отказывать неудобно.
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Семен Антонов
Ответ Эд..19
Опять что ли Хайруллин наврал? )))))) Лично я все сообщения этого персонажа пропускаю мимо ушей, чего и вам советую ;-)
В телеге, под каждым постом с новостью от Хайруллина всегда есть комментарий, какой он звездабол )
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marshal .masha
Да пусть уже человек отдыхает, жизнь одна и провести ее в самолетах и на льду , наверное, не самое хорошее, что может случится с человеком. Честным трудом заработал себе достойный отдых , да и здоровье не купишь
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РустемХ
Ромашка.
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Tina
Вот блин журналисты, то будет, то думает, нетерпится новость выдать....
Придёт время узнаем точно, наш мэр тоже уже решил за Била....
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Домингес Казань
да останется он,не спроста же Степанова и Бови в тренерский штаб берут
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Вадим Крупенников
Ответ Эд..19
Опять что ли Хайруллин наврал? )))))) Лично я все сообщения этого персонажа пропускаю мимо ушей, чего и вам советую ;-)
Согласен. Но Матч тв тоже не самый достоверный источник) Вмдимо ждать пока либо ЗХБ сам не скажет, либо клуб
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