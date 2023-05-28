Валиуллин о Зарипове: «Билялетдинов предлагал ему встать рядом. Данис на тот момент решил, что рано. Возможно, сейчас захочет стать тренером»

Генеральный менеджер «Ак Барса» высказался о будущем Даниса Зарипова в клубе.

42-летний форвард ранее объявил о завершении карьеры.

– Нашли ли вы работу для ?

– Мы еще не встречались. Встретимся в ближайшее время и обсудим. Нужно понимание, как он видит свое будущее. Он долгое время провел в хоккее. Необходимо перестроиться.

Не все так просто, что захотел на какую-то должность и пошел. Я думаю, что он должен все проанализировать. Хоккеисты привыкли к более свободному режиму, а не офисной работе.

– Вы сами понимаете, чем он может пригодиться «Ак Барсу»?

– У него богатый опыт. Он играл на всех уровнях. Я думаю, что он может многое привнести. После встречи будет понятно.

предлагал ему в течение сезона встать рядом. Данис на тот момент решил, что пока еще рано. Возможно, сейчас захочет стать тренером. Нельзя ничего исключать. Может, функционером. Может, еще что-то.

течение одного года работал у нас бесплатно и вникал. Потом мы его пригласили, он подумал пару дней и возглавил 2009-й год рождения. Время показывает, что он действительно растет. Он показал хороший результат для первого года.

Сейчас вот общаемся со , чтобы привлечь его к рабочему процессу в школе. Чтобы он там стал помощником и потихоньку рос. Мы стараемся модернизировать школу именно теми ребятами, которые были в хоккее и приносили победы. Это касается и Даниса Зарипова. Но в первую очередь он должен определиться, где он себя видит. Это не простой вопрос.

– Вряд ли он станет тренером.

– Я не могу ему навязывать. Мы должны выслушать его позицию, – сказал Марат Валиуллин.

Зарипов может возглавить молодежку «Ак Барса»