Валиуллин о Зарипове: «Билялетдинов предлагал ему встать рядом. Данис на тот момент решил, что рано. Возможно, сейчас захочет стать тренером»

Теги Ак Барс Данис Зарипов Дмитрий Обухов Зинэтула Билялетдинов Марат Валиуллин КХЛ Степан Захарчук детский хоккей Спорт-Экспресс Хоккей

Генеральный менеджер «Ак Барса» высказался о будущем Даниса Зарипова в клубе.

42-летний форвард ранее объявил о завершении карьеры.

– Нашли ли вы работу для Даниса Зарипова?

– Мы еще не встречались. Встретимся в ближайшее время и обсудим. Нужно понимание, как он видит свое будущее. Он долгое время провел в хоккее. Необходимо перестроиться.

Не все так просто, что захотел на какую-то должность и пошел. Я думаю, что он должен все проанализировать. Хоккеисты привыкли к более свободному режиму, а не офисной работе.

– Вы сами понимаете, чем он может пригодиться «Ак Барсу»?

– У него богатый опыт. Он играл на всех уровнях. Я думаю, что он может многое привнести. После встречи будет понятно.

Билялетдинов предлагал ему в течение сезона встать рядом. Данис на тот момент решил, что пока еще рано. Возможно, сейчас захочет стать тренером. Нельзя ничего исключать. Может, функционером. Может, еще что-то.

Обухов течение одного года работал у нас бесплатно и вникал. Потом мы его пригласили, он подумал пару дней и возглавил 2009-й год рождения. Время показывает, что он действительно растет. Он показал хороший результат для первого года.

Сейчас вот общаемся со Степой Захарчуком, чтобы привлечь его к рабочему процессу в школе. Чтобы он там стал помощником и потихоньку рос. Мы стараемся модернизировать школу именно теми ребятами, которые были в хоккее и приносили победы. Это касается и Даниса Зарипова. Но в первую очередь он должен определиться, где он себя видит. Это не простой вопрос.

– Вряд ли он станет тренером.

– Я не могу ему навязывать. Мы должны выслушать его позицию, – сказал Марат Валиуллин.

Зарипов может возглавить молодежку «Ак Барса»

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1 комментарий

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Волк16
Стёпа Захарчук чему может научить? по городу бухим гонять если только))) Валиуллин давно неадкват, мажор тупой
+5
0
+5
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