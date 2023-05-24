Билялетдинов решил остаться на посту главного тренера «Ак Барса» (Артур Хайруллин)

Теги Ак Барс Зинэтула Билялетдинов КХЛ Хоккей

Зинэтула Билялетдинов останется на посту главного тренера «Ак Барса».

68-летний специалист принял принципиальное решение продолжить работу с казанским клубом, сообщает журналист Артур Хайруллин. 

Билялетдинов вернулся на пост главного тренера «Ак Барса» в конце декабря 2022 года и вывел команду в финал Кубка Гагарина, где казанцы уступили ЦСКА (3-4).

Ранее под руководством тренера клуб стал чемпионом Суперлиги (2006 год), выиграл 3 Кубка Гагарина (2009, 2010 и 2018), Кубок европейских чемпионов (2007) и Континентальный кубок (2008). 

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23 комментария

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Bashibuzuck
Здорово, пока есть силы и желание, нужно работать👏👏👏
+7
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ЧакЧак
берем абонемент !
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BLAD
Прекрасная новость, будем посмотреть))
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A. Kolchak
Сразу после новости о том, что Хартли не будет в Омске.
+4
-3
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srs
Ответ srs
Ведь за примерами далеко ходить не нужно... с 2018 по 2022 то в каком раунде вылетит АБ зависело от того когда в соперниках будет мистер Хартли(с Авангардом)
Благо сейчас можно столкнуться с тем же ЦСКА или СКА уже во втором круге. Трансферы восточных грандов не впечатляют
+1
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srs
Ответ bars1998
отлично, ещё бы напа хорошего и защитника в первые две пары , и все вперёд за Кубком)
Дык про Вперед за Кубком писали и после возвращения Седого из сборной, новых подписаний. Каждый раз с 2013 по 2019. В итоге 1 чашечка
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Александр Балабанов
Ответ Макс Симонов
вообще 2008 2009
Если уж мы про "вообще", то в 2008 Кубок Гагарина вообще не разыгрывался.
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Strannix
Ответ srs
При этом Большие бюджеты на месте
Мне кажется не совсем, ММГ явно не всю катушку в этом сезоне живёт, ЕКБ и ЧТЗ как обычно лишь бы бабло потратить, с СЮ и так понятно, чуть дышат.
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srs
Ответ Strannix
На востоке грантов кроме АБ не осталось
При этом Большие бюджеты на месте
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Strannix
Ответ srs
Благо сейчас можно столкнуться с тем же ЦСКА или СКА уже во втором круге. Трансферы восточных грандов не впечатляют
На востоке грантов кроме АБ не осталось
+1
-1
0
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srs
Ответ srs
Смотря когда встретиться конкурентоспособный соперник. В прошедшем ПО такого можно было встретить только в финале
Ведь за примерами далеко ходить не нужно... с 2018 по 2022 то в каком раунде вылетит АБ зависело от того когда в соперниках будет мистер Хартли(с Авангардом)
0
0
0
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srs
Ответ marshal .masha
Не удивлюсь если в следующем году потолком будет первый, второй раунд плей-офф
Смотря когда встретиться конкурентоспособный соперник. В прошедшем ПО такого можно было встретить только в финале
0
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marshal .masha
Ответ srs
Дык про Вперед за Кубком писали и после возвращения Седого из сборной, новых подписаний. Каждый раз с 2013 по 2019. В итоге 1 чашечка
Не удивлюсь если в следующем году потолком будет первый, второй раунд плей-офф
+1
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srs
Ответ srs
Дык про Вперед за Кубком писали и после возвращения Седого из сборной, новых подписаний. Каждый раз с 2013 по 2019. В итоге 1 чашечка
Ну ладно эти бурные фантазии... а уж при Квадратном такое читать совсем уж странно и весело было
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Евгений Мешков
это хорошо, главное чтобы тренировать не начал
+3
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Макс Симонов
вообще 2008 2009
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A. Kolchak
Возможно
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АК БАРС АЛГА
Вот это очень хорошо подготовит команду к сезону как надо.
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Rus2142rus
Отлично, вроде как на два года он с нами!!!✊👍🤝
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