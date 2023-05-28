Плющев о Грицюке: «СКА лидирует на трансферном рынке. Они пригласили к себе полкоманды из других клубов»

Владимир Плющев высказался о том, что СКА получил права на Арсения Грицюка.

«Авангард» не стал повторять контрактное предложение из Санкт-Петербурга. В итоге СКА получил спортивные права на нападающего.

– Думаю, вопрос перехода уже решен. лидирует на трансферном рынке, они пригласили к себе полкоманды из других клубов. Грицюк – далеко не последний игрок. Наверное, он должен усилить состав петербургской команды.

Другой вопрос, сумеет ли состав переварить всех новых игроков и что делать с другими игроками команды, которые уже несколько сезонов поиграли за СКА.

– «Авангард» покинул председатель совета директоров . Как вы думаете, связан ли отток игроков из омской команды с этим событием?

– «Авангард» сейчас потерял много ведущих игроков. Не знаю, как они будут компенсировать это дело. Сложно сказать, что будет дальше и кто будет за это отвечать. Есть тренер, он будет корректировать селекционную работу. Естественно, «Авангард» – это та команда, которая должна бороться за , – сказал заслуженный тренер России.