Плющев о Грицюке: «СКА лидирует на трансферном рынке. Они пригласили к себе полкоманды из других клубов»
Владимир Плющев высказался о том, что СКА получил права на Арсения Грицюка.
«Авангард» не стал повторять контрактное предложение из Санкт-Петербурга. В итоге СКА получил спортивные права на нападающего.
– Думаю, вопрос перехода Грицюка уже решен. СКА лидирует на трансферном рынке, они пригласили к себе полкоманды из других клубов. Грицюк – далеко не последний игрок. Наверное, он должен усилить состав петербургской команды.
Другой вопрос, сумеет ли состав переварить всех новых игроков и что делать с другими игроками команды, которые уже несколько сезонов поиграли за СКА.
– «Авангард» покинул председатель совета директоров Александр Крылов. Как вы думаете, связан ли отток игроков из омской команды с этим событием?
– «Авангард» сейчас потерял много ведущих игроков. Не знаю, как они будут компенсировать это дело. Сложно сказать, что будет дальше и кто будет за это отвечать. Есть тренер, он будет корректировать селекционную работу. Естественно, «Авангард» – это та команда, которая должна бороться за Кубок Гагарина, – сказал заслуженный тренер России.
Одна надежда на Корешкова и компанию.
А Ромка манекен из денег. 😉