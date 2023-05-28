Плющев о Грицюке: «СКА лидирует на трансферном рынке. Они пригласили к себе полкоманды из других клубов»

Теги СКА Владимир Плющев КХЛ Кубок Гагарина Александр Крылов Арсений Грицюк Хоккей

Владимир Плющев высказался о том, что СКА получил права на Арсения Грицюка.

«Авангард» не стал повторять контрактное предложение из Санкт-Петербурга. В итоге СКА получил спортивные права на нападающего.

– Думаю, вопрос перехода Грицюка уже решен. СКА лидирует на трансферном рынке, они пригласили к себе полкоманды из других клубов. Грицюк – далеко не последний игрок. Наверное, он должен усилить состав петербургской команды.

Другой вопрос, сумеет ли состав переварить всех новых игроков и что делать с другими игроками команды, которые уже несколько сезонов поиграли за СКА. 

– «Авангард» покинул председатель совета директоров Александр Крылов. Как вы думаете, связан ли отток игроков из омской команды с этим событием?  

– «Авангард» сейчас потерял много ведущих игроков. Не знаю, как они будут компенсировать это дело. Сложно сказать, что будет дальше и кто будет за это отвечать. Есть тренер, он будет корректировать селекционную работу. Естественно, «Авангард» – это та команда, которая должна бороться за Кубок Гагарина, – сказал заслуженный тренер России. 

Материалы по теме

12 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Rally
СКА прям зажигает на рынке скупает всех. Дают всём большие контракты, потом их всех в Ладу скинут))
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Омиго
Дайте ему копию кубка за содание систематической системы и нарцисцизм,он лучший тренер планеты
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Maximich
У Авангарда перестройка, это проходят все команды.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кеша
СКА лидер, безусловно. Но в одном - это освобождение клубов КХЛ от своих лидеров. Я представил на минуту, когда в один прекрасный день Ротенбергу обрежут вливания Газпрома и карета превратится в тыкву .
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
йозе марино
ске не лидирует, а ворует на трансферном рынке..
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Олег
Толку то мало, если тренер дилетант.
Одна надежда на Корешкова и компанию.
А Ромка манекен из денег. 😉
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
sled
Эффективный менеджмент, лучше чем в Zените!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
marshal .masha
Спрашивается а зачем они пригласили пол команды из других команд, имея при этом игроков на два состава? Пригласили бы игроков лучше, чем есть, то ещё бы поняли, а так меняет шило на мыло.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
zakirshah
ска- это цска при ссср
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Unnamed80
Обычная практика для ска, возвращать всех своих воспитанников в межсезонье. Грицюк же 100% воспитанник?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Невский
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Через год пол команды из ска уйдет в другие клубы . Анти хоккей в ска .
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bалера Белоусов
Ответ Rally
СКА прям зажигает на рынке скупает всех. Дают всём большие контракты, потом их всех в Ладу скинут))
А как же потолок зарплаты.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий