Кагун о ЧМ-2023: «В Германии перед турниром говорили, что сборная может вылететь в первый дивизион. Это напоминает Олимпиаду-2018»

Теги Сборная Германии по хоккею ЧМ по хоккею Доминик Кагун Хоккей

Доминик Кагун заявил, что в Германии не ждали успеха сборной на ЧМ-2023.

Сборная Германии победила команду США (4:3 ОТ) в полуфинале чемпионата мира и сыграет со сборной Канады в финале турнира.

«За нашим успехом стоит тяжелая работа. Мы доверяем друг другу.

У нас были сложные соперники, и в нас никто особо не верил. В Германии перед турниром говорили, что мы можем вылететь в первый дивизион.

Но внутри команды понимали, что мы можем все доказать. Мы просто не хотели говорить об этом. И поэтому много работали и заслужили это.

Мы бьемся друг за друга. Думаю, мы больше всех сплочены на турнире. Это напоминает мне Олимпиаду-2018. Мы держимся вместе», – сказал нападающий сборной Германии Доминик Кагун.

1 комментарий

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Crenk
Гусев с Капризовым сегодня не играют
Так что победа возможна
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