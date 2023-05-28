Гусев об информации про алкоголь как причину отстранения из СКА: «Неправда. Не думал, что такое может быть в прессе. Было неприятно»

Никита Гусев отрицает, что причиной его отстранения из СКА стал алкоголь.

Форвард был выведен из состава питерцев по ходу финала Западной конференции с ЦСКА.

«Матч ТВ» сообщил, что отстранение было связано с зависимостью, которая «имеет отношение к употреблению пива».

– Правда, что вас отстранили из СКА за то, что вы пришли с запахом алкоголя на тренировку?

– Нет.

– На игру?

– Нет.

– Писали другое.

– Писать корреспонденты могут все, что угодно. Я же не запрещаю никому этого делать.

– Насколько сильно вас потрясла эта ситуация?

– Было неприятно, так скажем. Не думал, что такое может быть в прессе. Но это ваша работа, – сказал .