Гусев об информации про алкоголь как причину отстранения из СКА: «Неправда. Не думал, что такое может быть в прессе. Было неприятно»

Теги СКА КХЛ Кубок Гагарина Никита Гусев алкоголь и спорт Хоккей

Никита Гусев отрицает, что причиной его отстранения из СКА стал алкоголь.

Форвард был выведен из состава питерцев по ходу финала Западной конференции с ЦСКА. 

«Матч ТВ» сообщил, что отстранение было связано с зависимостью, которая «имеет отношение к употреблению пива».

– Правда, что вас отстранили из СКА за то, что вы пришли с запахом алкоголя на тренировку?

– Нет.

– На игру?

– Нет.

– Писали другое.

– Писать корреспонденты могут все, что угодно. Я же не запрещаю никому этого делать.

– Насколько сильно вас потрясла эта ситуация?

– Было неприятно, так скажем. Не думал, что такое может быть в прессе. Но это ваша работа, – сказал Гусев

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3 комментария

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urec18@mail.ru
Никитос давай в авангард!!!
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Кеша
Гусев давай в Динамо! Все уже поняли , что это была утка и повод избавиться от тебя . Ротенберг рассчитывал на тебя в плей офф , что ты выйдешь и на одном коньке обыграешь ЦСКА. Но система дала очередной сбой .
+1
0
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Олег
Просто Гусева заколебала СИСТЕМА Ромки.
И ОН не стал участвовать в этом ПОЗОРЕ.
Вот Рома и бесится. И несёт Охинею.
0
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