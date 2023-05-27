Дадонов пропустит 5-й матч серии с «Вегасом» из-за травмы

Теги травмы Даллас Евгений Дадонов Питер Дебур Вегас Хоккей

Евгений Дадонов пропустит 5-й матч серии с «Вегасом» из-за травмы.

Российский форвард «Далласа» получил травму нижней части тела в 3-й игре финала Запада с «Голден Найтс» (1-3). 

Он пропустил 4-ю игру. Главный тренер «Старс» Питер Дебур сказал, что игрок не выйдет на лед и в 5-м матче. 

«Вероятно, он пропустит больше, чем несколько дней. Но я не говорю, что плей-офф для него уже завершен», – сказал Дебур. 

В текущем розыгрыше Кубка Стэнли 34-летний нападающий провел 16 матчей и набрал 10 (4+6) очков при полезности «+5» и среднем времени на льду 15:28.

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