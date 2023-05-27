Евгений Дадонов пропустит 5-й матч серии с «Вегасом» из-за травмы.

Российский форвард « » получил травму нижней части тела в 3-й игре финала Запада с «Голден Найтс» (1-3).

Он пропустил 4-ю игру. Главный тренер «Старс» сказал, что игрок не выйдет на лед и в 5-м матче.

«Вероятно, он пропустит больше, чем несколько дней. Но я не говорю, что плей-офф для него уже завершен», – сказал Дебур.

В текущем розыгрыше Кубка Стэнли 34-летний нападающий провел 16 матчей и набрал 10 (4+6) очков при полезности «+5» и среднем времени на льду 15:28.