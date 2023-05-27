Глава ИИХФ о словах журналиста про возвращение России «спустя годы»: «Это личный взгляд господина Миллера»

Теги ИИХФ Сборная России по хоккею Сборная Беларуси по хоккею ЧМ по хоккею Политика Горд Миллер Матч ТВ Люк Тардиф Хоккей

Президент ИИХФ Люк Тардиф ответил на слова журналиста Горда Миллера о возвращении России.

Журналист TSN написал: «Прежде чем Россия вернется, пройдут годы, независимо от того, когда закончатся боевые действия на Украине. Так считает большинство федераций»

«Это личный взгляд господина Миллера», – сказал Люк Тардиф.

Сборные России и Беларуси были отстранены от всех турниров под эгидой ИИХФ весной 2022 года. Уже известно, что команды не примут участие в чемпионатах мира и в сезоне-2023/24. 

Международная федерация утверждает, что речь идет не о санкциях, а о мерах, направленных на обеспечение безопасности турниров. 

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4 комментария

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serginn
Да, сейчас просто добавляй "на мой взгляд" или "по моему мнению" и можно безбоязненно городить любую чушь.
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serginn
Ответ Волька-ибн-Алёша
а чем заключается чушь в данном случае?
В том, что журналист TSN будет последним, от кого будет зависеть пройдут годы, или год, или полгода, поэтому его оценки в данном случае - это просто пальцем в небо.
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