Глава ИИХФ о словах журналиста про возвращение России «спустя годы»: «Это личный взгляд господина Миллера»

Президент ИИХФ Люк Тардиф ответил на слова журналиста Горда Миллера о возвращении России.

Журналист TSN написал: «Прежде чем Россия вернется, пройдут годы, независимо от того, когда закончатся боевые действия на Украине. Так считает большинство федераций»

«Это личный взгляд господина Миллера», – сказал Люк Тардиф.

Сборные России и были отстранены от всех турниров под эгидой весной 2022 года. Уже известно, что команды не примут участие в чемпионатах мира и в сезоне-2023/24.

Международная федерация утверждает, что речь идет не о санкциях, а о мерах, направленных на обеспечение безопасности турниров.