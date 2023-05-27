Глава ИИХФ о словах журналиста про возвращение России «спустя годы»: «Это личный взгляд господина Миллера»
Президент ИИХФ Люк Тардиф ответил на слова журналиста Горда Миллера о возвращении России.
Журналист TSN написал: «Прежде чем Россия вернется, пройдут годы, независимо от того, когда закончатся боевые действия на Украине. Так считает большинство федераций»
«Это личный взгляд господина Миллера», – сказал Люк Тардиф.
Сборные России и Беларуси были отстранены от всех турниров под эгидой ИИХФ весной 2022 года. Уже известно, что команды не примут участие в чемпионатах мира и в сезоне-2023/24.
Международная федерация утверждает, что речь идет не о санкциях, а о мерах, направленных на обеспечение безопасности турниров.
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