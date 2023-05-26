Горд Миллер о предварительном расписании МЧМ: «2032 год – Россия. График был определен в 2018 году. На данный момент маловероятно, что им разрешат принять турнир»

Горд Миллер опубликовал предварительный график проведения МЧМ до 2033 года.

Сборные России и были отстранены от всех турниров под эгидой Международной федерации хоккея весной 2022 года. Команды не будут участвовать в чемпионатах мира в сезоне-2023/24.

«Вот предварительное расписание проведения молодежных чемпионатов мира: 2024 год – Швеция (Гетеборг), 2025-й – Канада, 2026-й – США, 2027-й – Канада, 2028-й – Финляндия, 2029-й – Чехия, 2030-й – Канада, 2031-й – США, 2032-й – Россия, 2033-й – Канада.

Для ясности: этот предварительный график был определен в 2018 году. России и Беларуси в настоящее время запрещено принимать участие в соревнованиях под эгидой и принимать их у себя, поэтому на данный момент крайне маловероятно, что им разрешат принять молодежный чемпионат мира в 2032 году», – написал журналист TSN в твиттере.

МЧМ-2025 пройдет в Канаде. Страна примет турнир в 4-й раз за 5 лет