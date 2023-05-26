Горд Миллер о предварительном расписании МЧМ: «2032 год – Россия. График был определен в 2018 году. На данный момент маловероятно, что им разрешат принять турнир»

Теги ФХР ИИХФ Сборная России по хоккею молодежный чемпионат мира Сборная Беларуси по хоккею Горд Миллер Хоккей

Горд Миллер опубликовал предварительный график проведения МЧМ до 2033 года.

Сборные России и Беларуси были отстранены от всех турниров под эгидой Международной федерации хоккея весной 2022 года. Команды не будут участвовать в чемпионатах мира в сезоне-2023/24.

«Вот предварительное расписание проведения молодежных чемпионатов мира: 2024 год – Швеция (Гетеборг), 2025-й – Канада, 2026-й – США, 2027-й – Канада, 2028-й – Финляндия, 2029-й – Чехия, 2030-й – Канада, 2031-й – США, 2032-й – Россия, 2033-й – Канада.

Для ясности: этот предварительный график был определен в 2018 году. России и Беларуси в настоящее время запрещено принимать участие в соревнованиях под эгидой ИИХФ и принимать их у себя, поэтому на данный момент крайне маловероятно, что им разрешат принять молодежный чемпионат мира в 2032 году», – написал журналист TSN в твиттере.

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4 комментария

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Under
не ну до 2032 ещё дожить надо, чай не вечные люди
+1
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VDX00
2157 год. Истазия совместно с Афрюжамом проводят мчм. Изгоев из Севамевры снова не позвали на чемпионат.
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Андоррский почтальон
«Конечно, в 2032 им маловероятно разрешат провести чемпионат».
А то слишком длинный перерыв между 2030-м и 2033-м будет.
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Earnil
Чем горд Миллер?
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