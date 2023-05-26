Дементьев об уходе Крылова из «Авангарда»: «Не думаю, что это связано с тем, как укомплектована команда. Внутренняя кухня»

Алексей Дементьев не считает, что уход Александра Крылова из «Авангарда» связан с селекцией.

Председатель совета директоров омского клуба вчера заявил, что намерен сосредоточиться на своих бизнес-проектах.

– Как вы относитесь к словам Максима Сушинского, что причиной ухода Александра Крылова может быть то, что в Омске не смогли собрать нормальную команду к следующему сезону?

– Не думаю, что причина ухода Александра Крылова с поста председателя совета директоров «Авангарда» связана с тем, как укомплектована команда. Еще до начала сезона утверждать то, что команда не добьется результата – крайне несправедливо.

О чем-то можно говорить только по итогам сезона. Вспомните «Авангард» прошлого года, летние сборы – и тогда много разговоров было, что не хватает игроков на те и иные позиции. Но тем не менее команда играла в финале конференции. Поэтому крайне преждевременно говорить, что команда неукомплектована.

Примеров масса – в России, Северной Америке и Европе – когда набирали звезд, тратили огромные суммы, но не получалось добиться результата. Создание команды-чемпиона требует времени, очень редко она побеждает с листа.

Поэтому, думаю, что причины ухода Крылова со своего поста – это внутренняя кухня. Желаю ему всего самого доброго и не пропадать из хоккейного мира, – сказал агент и хоккейный эксперт.

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