Сушинский об уходе Крылова из «Авангарда»: «Он был только наблюдателем за процессами в клубе, зарплату не получал. Как-то это странно»
Максим Сушинский высказался об уходе Александра Крылова из «Авангарда».
– Это как-то даже смешно звучит. Зачем ему уходить из клуба? Он был только наблюдателем за процессами в клубе, зарплату не получал. Как-то это странно.
Удивлен, что он передал управление Курьянову, но у него точно не будет столько полномочий, какие были у Крылова.
– Вы думаете, что Крылов будет все еще оставаться в клубе неофициально?
– Думаю, они не смогли собрать нормальную команду к следующему сезону. Поэтому последовали такие перестановки. Вот и все, – сказал бывший президент «Авангарда» Сушинский.
никакой Курьянов не решил бы вопрос с ареной, формированием бюджета и генеральным спонсорством.
играть бы сейчас Авангарду в ВХЛ на арендованной у Иртыша площадке.