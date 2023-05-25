Сушинский об уходе Крылова из «Авангарда»: «Он был только наблюдателем за процессами в клубе, зарплату не получал. Как-то это странно»

Максим Сушинский высказался об уходе Александра Крылова из «Авангарда».

– Это как-то даже смешно звучит. Зачем ему уходить из клуба? Он был только наблюдателем за процессами в клубе, зарплату не получал. Как-то это странно.

Удивлен, что он передал управление , но у него точно не будет столько полномочий, какие были у .

– Вы думаете, что Крылов будет все еще оставаться в клубе неофициально?

– Думаю, они не смогли собрать нормальную команду к следующему сезону. Поэтому последовали такие перестановки. Вот и все, – сказал бывший президент « » .