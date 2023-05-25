Сушинский об уходе Крылова из «Авангарда»: «Он был только наблюдателем за процессами в клубе, зарплату не получал. Как-то это странно»

Теги Авангард Антон Курьянов Максим Сушинский КХЛ Александр Крылов Хоккей

Максим Сушинский высказался об уходе Александра Крылова из «Авангарда».

– Это как-то даже смешно звучит. Зачем ему уходить из клуба? Он был только наблюдателем за процессами в клубе, зарплату не получал. Как-то это странно.

Удивлен, что он передал управление Курьянову, но у него точно не будет столько полномочий, какие были у Крылова.

– Вы думаете, что Крылов будет все еще оставаться в клубе неофициально? 

– Думаю, они не смогли собрать нормальную команду к следующему сезону. Поэтому последовали такие перестановки. Вот и все, – сказал бывший президент «Авангарда» Сушинский.

6 комментариев

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цэсемьэр
Максик просто не понимает, что операционкой должен заниматься менеджер, у президента совсем другие функции.
никакой Курьянов не решил бы вопрос с ареной, формированием бюджета и генеральным спонсорством.
играть бы сейчас Авангарду в ВХЛ на арендованной у Иртыша площадке.
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TYMAH
Пожалуй подпишусь под словами Сушинского.Антону Курьянову желаю удачи !
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Ыжык
Сушинский не понимает что есть люди, которые не могут делать дело на половину. Крылов максималист и привык держать все под своим контролем. А тут все не так. Во-первых у него своей работы полно, а в Омск не налетаешься, а во-вторых, и это самое главное, российский хоккей катится в жопу. И Крылов просто не хочет в этом учувствовать. А Сушинский делал свою работу на отвали и не понимает как так можно ответственно работать, да еще и бесплатно.
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