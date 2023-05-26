Величкин о работе Мориса в «Металлурге»: «Он такой педант, все делал очень четко. Интеллигент, но достаточно жесткий. Предлагал завезти ребят на базу»

Геннадий Величкин вспомнил о работе с Полом Морисом в «Металлурге».

Главный тренер «Флориды», вышедшей в финал Кубка Стэнли, возглавлял магнитогорский клуб в сезоне-2012/13.

Клуб вышел в плей-офф, где уступил «Салавату Юлаеву» в первом раунде (3-4).

«Он такой педант, все делал очень четко, структурированно. Приезжал на работу в семь утра, и нам приходилось быть в это же время, мол, неудобно – он на месте, а начальства нет. Работал допоздна, очень много разбирал видео, индивидуально работал с ребятами.

[Том] Баррассо был как рубаха-парень, а тот – интеллигент, но достаточно жесткий. Мог прикрикнуть, психануть, но не «закусывал» ребят. Есть тренеры, которые после этого больше не дадут кому-то играть, а тот потом подойдет, переговорит, чтобы наказание пошло на пользу.

И я, и однозначно предлагали ему продолжить работу у нас. Но у него были семейные проблемы, и он ответил, что ему тяжело, и супруга тогда не могла с ребенком прилететь.

С ним круто работалось. Я вспомнил момент, когда у нас была серия поражений, мы с ним сидели у него в кабинете. И он говорит: «У вас же, мол, есть база команды, давайте мы туда завезем ребят, мы будем готовиться, чтобы их никто не отвлекал».

После того, как он объявил об этом команде, ко мне пришел Женя Малкин (многие игроки НХЛ тогда выступали за клубы из-за локаута – прим. Sports.ru) и спросил: «Геннадий Иванович, для чего вы это делаете?»

Я отвечаю, что это не я, это Пол. Малкин говорит: «Причем тут он? Они слова такого, «база», не знают, давайте уберем, мы и так семей не видим, гарантируем, что следующая серия будет победной». Я рассказал это , он спросил про гарантии Малкина, я ответил, что они есть. Морис ответил: «Хорошо, давайте отменим такое решение», – рассказал бывший вице-президент «Металлурга».