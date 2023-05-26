Экс-арбитр Иванюк о Фазеле во главе судейской комиссии КХЛ: «У него не будет предвзятости, он сможет нейтрально оценивать»

Теги судьи Рене Фазель КХЛ Хоккей

Александр Иванюк оценил назначение Рене Фазеля главой судейской комиссии КХЛ.

Швейцарец – бывший президент Международной федерации хоккея.

– У Фазеля богатый опыт международных матчей и международной работы в целом, и, думаю, это будет помощь нашему судейству.

– Как иностранец может помочь нашим судьям?

– За рубежом другие методики, другая подготовка арбитров, другая ответственность и другое отношение к судейству. Думаю, у Фазеля не будет никакой предвзятости и он сможет нейтрально оценивать действия любого судьи, – сказал арбитр международной категории.

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