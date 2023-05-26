«Динамо» подписало Волченкова из жлобинского «Металлурга». Защитник набрал 34 очка в 55 матчах чемпионата Беларуси

Белорусский защитник Артем Волченков перешел в московское «Динамо».

Бело-голубые подписали с 22-летним хоккеистом соглашение на два года. Договор носит двусторонний характер.

Артем Волченков выступал за «Металлург» из Жлобина в прошлом сезоне.

Он набрал 34 (7+27) очка при полезности «плюс 24» в 55 матчах чемпионата Беларуси.

«Рады приветствовать Артема Волченкова в составе нашей команды. Молодой леворукий защитник, чемпион Беларуси последних двух сезонов, а также лучший игрок обороны прошедшего чемпионата.

Артем – очень трудоспособный хоккеист, который готов делать новый шаг в своей карьере.

Переезд в Москву и в – большой вызов для Артема. У него есть все для того, чтобы завоевать место в основном составе. Желаем ему удачи!» – сказал спортивный директор « » .