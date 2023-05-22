Баркли обратился к Мэттью Ткачаку: «Ты можешь быть лучше отца. Мне жаль это говорить, Кит, но Мэттью может быть лучше тебя»

Теги Флорида Кубок Стэнли Кит Ткачак Чарльз Баркли НХЛ Мэттью Ткачак Хоккей

Чарльз Баркли впечатлен игрой форварда Мэттью Ткачака.

Нападающий «Флориды» Мэттью Ткачак забросил две победных шайбы в двух овертаймах на старте серии финала Восточной конференции против «Каролины».

В общей сложности в плей-офф Ткачак набрал 18 (7+11) очков в 14 матчах при полезности «плюс 12».

«Каролина», Род Бринд′Амор, вы мне нравитесь, но у вас проблемы. Мистер Ткачак, наверное, мне придется извиниться, но ты можешь быть лучше, чем твой отец.

Мне жаль это говорить, Кит, но Мэттью может быть лучше тебя», – сказал бывший игрок НБА Чарльз Баркли в эфире TNT.

Кит Ткачак – отец Мэттью. Кит играл в лиге за «Виннипег», «Финикс», «Атланту» и «Сент-Луис», проведя 1201 матч в НХЛ и набрав 1065 (538+527) очков.

22 комментария

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PRICE
Наверное любой отец был бы счастлив услышать что его сын сильнее него 😊
+63
0
+63
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Дмитрий Пасечник
Мне кажется он нерастроится услышав это.
+28
0
+28
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J-12
скорее всего он счастлив это слышать
+24
0
+24
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iron_m
Ответ Pitts
Да ещё в эпоху, когда платят раз в 10 больше за примерно те же действия :)))
Кит Ткачук в сезоне 95-96 заработал 6 миллионов долларов. По покупательской способности его сыновья до этого никогда не дотянутся.
+23
-1
+22
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Виталий Похлебин
Ответ Дмитрий Пасечник
Мне кажется он нерастроится услышав это.
Я думаю он будет счастлив. Это ли не "идти по стопам"?
+14
0
+14
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bes_na_tatami
Как сейчас помню, нхл от еа и 1 звено америки ткачак модано реник))) как я стар
+12
0
+12
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Pitts
Ответ PRICE
Наверное любой отец был бы счастлив услышать что его сын сильнее него 😊
Да ещё в эпоху, когда платят раз в 10 больше за примерно те же действия :)))
+13
-3
+10
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Oleg Kyakh-Ogly
Я думаю, что и младшенький из Оттавы будет лучше отца, а возможно лучше и старшего брата. Вообще в бытность Ткачака в Калгари мне он казался ну не супер топом, младший нравился больше, но брильянту нужна соответствующая оправа, от флоридской Ткачак засиял по новому и блеск его потрясающ!
+7
0
+7
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falkirk
Вот так смотришь-смотришь НХЛ, а потом не Кейт, а Кит. Так и через лет 10-15, будет не Мэттью, а, какой-нть, Мэтас.
+6
0
+6
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Satyr_Diaz
Вернемся в лето 2022. Обмен Калгари-Флориды. Сколько хейта тогда лилось на последних ууу...))
+9
-4
+5
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сергей егоров
Да, с харизмой парень. Топчик
+3
0
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RoyJones
Ответ iron_m
Кит Ткачук в сезоне 95-96 заработал 6 миллионов долларов. По покупательской способности его сыновья до этого никогда не дотянутся.
6 млн тогда это как 30 сейчас примерно)
+3
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iron_m
Ответ Booligan
Никогда не говори никогда. Младший ещё даже не вышел на проектную мощность
Всё просто. Есть ограничения зарплат не только команды, но и отдельного игрока. Именно поэтому младшие Ткачуки ограничены в своих фантазиях.
+3
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dl
Ответ Oleg Kyakh-Ogly
Я думаю, что и младшенький из Оттавы будет лучше отца, а возможно лучше и старшего брата. Вообще в бытность Ткачака в Калгари мне он казался ну не супер топом, младший нравился больше, но брильянту нужна соответствующая оправа, от флоридской Ткачак засиял по новому и блеск его потрясающ!
По влиянию на игру он и в Калгари был супертопом. По крайней мере в американской и канадской аналитической прессе об этом писали постоянно, в том числе, когда главной ударной силой еще было звено Монахана с Джонни, все равно лучший позешн показывали Ткачук, Бэклунд и Фролик, если мне не изменяет память. Ну и нетрудно догадаться благодаря кому это звено было сильнейшим. Они чаще начинали смены в своей зоне, играли против сильнейших звеньев, и продуктивность Ткачука при этом все равно оставалась на приличном уровне.
+2
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Safkzn
Ответ Satyr_Diaz
Вернемся в лето 2022. Обмен Калгари-Флориды. Сколько хейта тогда лилось на последних ууу...))
перечитал комменты местных экспертов прошлым летом) действительно многие сочли безумием цену за трейд Ткачака, но цена себя уже оправдала, браво смелым решениям ГМ Пантерс.
+1
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Oleg Kyakh-Ogly
Ответ dl
По влиянию на игру он и в Калгари был супертопом. По крайней мере в американской и канадской аналитической прессе об этом писали постоянно, в том числе, когда главной ударной силой еще было звено Монахана с Джонни, все равно лучший позешн показывали Ткачук, Бэклунд и Фролик, если мне не изменяет память. Ну и нетрудно догадаться благодаря кому это звено было сильнейшим. Они чаще начинали смены в своей зоне, играли против сильнейших звеньев, и продуктивность Ткачука при этом все равно оставалась на приличном уровне.
Вполне возможно, я не пристально следил за огоньками, а в ПО они не были частыми гостями, поэтому трудно судить об игре Ткачука там прям вот глубоко. Такое личное имхо сложилось. Вообще для меня как для болелы Мнреаля фамилия Ткачук прям боль, как мог Бержевен пройти мимо младшего Ткачака и выбрать Котканиеми я до сих пор не пойму. Вообще крутая семейка елки палки
+1
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Booligan
Ответ iron_m
Кит Ткачук в сезоне 95-96 заработал 6 миллионов долларов. По покупательской способности его сыновья до этого никогда не дотянутся.
Никогда не говори никогда. Младший ещё даже не вышел на проектную мощность
+1
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dzenga 1
Ответ bes_na_tatami
Как сейчас помню, нхл от еа и 1 звено америки ткачак модано реник))) как я стар
Реник играл все время в звене с Амонте и Леклером. Если не ошибаюсь во всех ЕА Sports NHL такое сочетание было
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Portlend
Да, помню, как отец нам то ли 3,то ли 4 положил по моему на кубке мира
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гилберт
Сэр конечно красавчик.
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Sergant_St
Придет домой и папаня ремня всыплет))))....
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Maasd4m
Ну планка довольно высока. Кит был реально хорош в своё время. Сыну понадобится немало времени, чтобы оправдать такой аванс. Хотя потенциал, конечно, высокий у парня.
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