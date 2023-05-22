Баркли обратился к Мэттью Ткачаку: «Ты можешь быть лучше отца. Мне жаль это говорить, Кит, но Мэттью может быть лучше тебя»
Чарльз Баркли впечатлен игрой форварда Мэттью Ткачака.
Нападающий «Флориды» Мэттью Ткачак забросил две победных шайбы в двух овертаймах на старте серии финала Восточной конференции против «Каролины».
В общей сложности в плей-офф Ткачак набрал 18 (7+11) очков в 14 матчах при полезности «плюс 12».
«Каролина», Род Бринд′Амор, вы мне нравитесь, но у вас проблемы. Мистер Ткачак, наверное, мне придется извиниться, но ты можешь быть лучше, чем твой отец.
Мне жаль это говорить, Кит, но Мэттью может быть лучше тебя», – сказал бывший игрок НБА Чарльз Баркли в эфире TNT.
Кит Ткачак – отец Мэттью. Кит играл в лиге за «Виннипег», «Финикс», «Атланту» и «Сент-Луис», проведя 1201 матч в НХЛ и набрав 1065 (538+527) очков.
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