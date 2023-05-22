Баркли обратился к Мэттью Ткачаку: «Ты можешь быть лучше отца. Мне жаль это говорить, Кит, но Мэттью может быть лучше тебя»

Чарльз Баркли впечатлен игрой форварда Мэттью Ткачака.

Нападающий «Флориды» забросил две победных шайбы в двух овертаймах на старте серии финала Восточной конференции против «Каролины».

В общей сложности в плей-офф Ткачак набрал 18 (7+11) очков в 14 матчах при полезности «плюс 12».

«Каролина», Род Бринд′Амор, вы мне нравитесь, но у вас проблемы. Мистер Ткачак, наверное, мне придется извиниться, но ты можешь быть лучше, чем твой отец.

Мне жаль это говорить, Кит, но Мэттью может быть лучше тебя», – сказал бывший игрок НБА Чарльз Баркли в эфире TNT.

– отец Мэттью. Кит играл в лиге за «Виннипег», «Финикс», «Атланту» и «Сент-Луис», проведя 1201 матч в и набрав 1065 (538+527) очков.