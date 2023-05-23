Ткачак набрал 128 очков с учетом регулярки и плей-офф в дебютном сезоне за «Флориду». Только у Гретцки и Селянне было больше за 1-й сезон в составе клуба НХЛ

Теги Флорида Кубок Стэнли Теему Селянне Уэйн Гретцки НХЛ рекорды Мэттью Ткачак Хоккей

Мэттью Ткачак достиг отметки в 128 очков за сезон с учетом плей-офф.

Нападающий «Флориды» сделал передачу в 3-м матче серии против «Каролины» (1:0, 3-0).

Теперь на его счету 19 (7+12) баллов в 15 играх Кубка Стэнли-2023.

В минувшем регулярном чемпионате он набрал 109 (40+69) очков в 79 матчах.

Ткачак проводит свой первый сезон в составе «Флориды».

Только 2 игрока в истории НХЛ набирали больше очков в своем дебютном сезоне в составе клуба: Уэйн Гретцки (190 очков в сезоне-1988/89 с «Лос-Анджелесом» и 140 баллов в сезоне-1979/80 с «Эдмонтоном») и Теему Селянне (138 очков в сезоне-1992/93 с «Виннипегом»).

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16 комментариев

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Амфитрион
Крут Мэттью, по итогу Флорида сильно выиграла в этом обмене. Даже если б Юбердо оставшись, продолжил бы много набирать в сезоне, в плове Ткачак на порядок ценнее.
+38
-1
+37
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Сергей Югай
Ткачак супер игрок!!! Он реальный боец!!! Именно такие как он заточены под игры плей-офф, игры на выживание! Очень силен духом, и мастер высочайшего игрового уровня и мышления!!!!! Просто супер бомбардир!!! Мне кажется подвесь его вверх ногами, он все равно забьет гол…!!!! Генменеджеру Флориды за работу 5 с плюсом, Генменеджеру Калгари - двойка…!
+21
-5
+16
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Алексей Панин
Ответ Антоша
Главный претендент на Колдер. Шикарный дебют
Хахахаха
+8
0
+8
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hockeyrussia
Ответ Ivan Kiryushin
Могу ошибиться, но вроде немного был недоволен обменом во Флориду) оказалось не стоило горевать) молодчик, вообще зверюга)
Это Юби не очень понравилось. А Ткачук хотел во Флориду
+5
0
+5
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Амфитрион
Ответ Антоша
Главный претендент на Колдер. Шикарный дебют
Какой там ему Колдер, 7-й сезон в НХЛ)
+3
0
+3
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Антоша
Главный претендент на Колдер. Шикарный дебют
+6
-4
+2
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Misson
У Грецки в его первый сезон в Лос-Анджелесе ведь донный состав был, это потом ему потихоньку более-менее приличный состав подобрали. Несмотря на это сходу настрелять в новой команде 190 очков - это анриэл!
+1
0
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Ivan Kiryushin
Могу ошибиться, но вроде немного был недоволен обменом во Флориду) оказалось не стоило горевать) молодчик, вообще зверюга)
+1
-1
0
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feanor.84
Обмен сезона
0
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Кавабунга Шреддоголовый
Флорида нереально выиграла в этом обмене. Не просто топового игрока приобрела, а франчайза, может быть. Есть Барков, конечно, но Мэтт не хуже
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Misson
Ответ Metallurg111
Генменеджеру Калгари твердая пятёрка. Ткачак ни за какие деньги не хотел оставаться в Калгари. Получить элитного бомбардира + защитника топ4 это очень хорошо. Баффало Айкела за мешок шайб отдали к примеру
У Айкела и ситуация была совершенно другой. Юбердо показывал крутые статистические результаты, а Айкел полтора года не играл из-за травмы, операции и лечения, и вообще было непонятно сможет ли он заиграть на нормальном уровне после восстановления. К тому же Айкел не хотел оставаться в Баффало, поэтому генменеджеру было просто невозможно получить за него компенсацию лучше той, что он получил от Вегаса. Кребс, Так, пик 1 раунда и пик 2 раунда - вполне хорошая компенсация за бастующего и давно травмированного Айкела.
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Ivan Kiryushin
Ответ hockeyrussia
Это Юби не очень понравилось. А Ткачук хотел во Флориду
Ну вот, значит я перепутал)
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Alejandro Rodriguez
Ответ hockeyrussia
Это Юби не очень понравилось. А Ткачук хотел во Флориду
Ну и правильно, похоже канадские клубы в НХЛ это болото
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ɔculpa
Ответ Антоша
Главный претендент на Колдер. Шикарный дебют
Колдер)
На Конн Смайт)
+2
-2
0
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