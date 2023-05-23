Ткачак набрал 128 очков с учетом регулярки и плей-офф в дебютном сезоне за «Флориду». Только у Гретцки и Селянне было больше за 1-й сезон в составе клуба НХЛ

Мэттью Ткачак достиг отметки в 128 очков за сезон с учетом плей-офф.

Нападающий «Флориды» сделал передачу в 3-м матче серии против «Каролины» (1:0, 3-0).

Теперь на его счету 19 (7+12) баллов в 15 играх Кубка Стэнли-2023.

В минувшем регулярном чемпионате он набрал 109 (40+69) очков в 79 матчах.

проводит свой первый сезон в составе «Флориды».

Только 2 игрока в истории набирали больше очков в своем дебютном сезоне в составе клуба: (190 очков в сезоне-1988/89 с «Лос-Анджелесом» и 140 баллов в сезоне-1979/80 с «Эдмонтоном») и (138 очков в сезоне-1992/93 с «Виннипегом»).