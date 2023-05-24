Нилл, Суини и Зито – претенденты на приз лучшему генменеджеру сезона НХЛ

Теги рейтинги Бостон Флорида Даллас НХЛ Джим Нилл Дон Суини Билл Зито Хоккей

Джим Нилл, Дон Суини и Билл Зито – претенденты на приз лучшему генменеджеру НХЛ.

За обладателя приза имени Джима Грегори голосуют генеральные менеджеры клубов, представители руководства лиги и журналисты. 

В отличие от других призов, голосование проходит после второго раунда плей-офф Кубка Стэнли.

В список претендентов вошли Джим Нилл из «Далласа», Дон Суини из «Бостона» и Билл Зито из «Флориды».

«Даллас» в регулярном чемпионате набрал 108 очков в 82 играх и занял 4-е место в таблице Запада. В плей-офф клуб обыграл «Миннесоту» (4-2) и «Сиэтл» (4-3). В финале Запада команда уступает Вегасу (0-3).

«Брюинс» по итогам чемпионата НХЛ-2022/23 выиграли Президентский кубок, набрав 135 очков в 82 матчах при 65 победах. В первом раунде Кубка Стэнли «Бостон» уступил «Флориде» (3-4 в серии). 

«Флорида» в регулярном чемпионате набрала 92 очка в 82 играх, заняв 8-е место в таблице Востока и 17-е – в таблице НХЛ. В плей-офф-2023 команда победила «Бостон» (4-3 в серии) и «Торонто» (4-1). В финале Востока «Флорида» ведет 3-0 в серии с «Каролиной». 

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6 комментариев

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Kirill HG
Все трое достойны награды.
Но важнейший обмен Ткачак - Юбердо в пользу Флориды все-таки выделяется на общем фоне по итогу сезона!

ГМ Бостона лучше других проработал именно в дедлайн, усилили и без того сильнейший состав подходящими игроками (Орлов, Хэтуэй и Бертуцци)

ГМ Далласу можно отдать за "выслугу лет" и самый сбалансированный ростер в лиге, постепенно собравшему нынешний (почти идеальный) состав во всех линиях!
+7
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+7
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Иван Павлов
Нилл однозначно. Этот Даллас собирался не один год, и все действия логичны и продуманны. Команда - хороший сплав драфта (Хейсканен, Робертсон, Оттинджер, Джонстон) и подписаний с рынка (Павелски, Марчмент, Сутер). В прошедшее межсезонье Нилл классно продлил Робертсона и Оттинджера, что потом позволило усилиться в дедлайн.

Зито от увольнения спас один трейд, который был инициирован не им самим, а желанием Ткачака уйти из Калгари в США. Летние подписания почти все провалились (кроме Казинса), на дедлайне Зито ничего не сделал, в то время как Нилл отлично выцепил Доми.

Если Флорида в этом чудесном плей-офф не возьмёт кубок, будущее останется туманным - состав всё ещё средний, глубины нет, пиков нет. Как Бобровский дальше себя проявит - большой вопрос. Даллас выглядит более перспективно, и окно этого костяка только открывается.
+6
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+5
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Garikus89
Ответ Roo91
Билл Зито. Его казалось бы сумасшедшие действия реально работают. Обмен Юбердо, Уигер, 1пик на Ткачука, нанял Морриса, которого многие списали в этой лиге.
Приз дают за регулярку, а в ней Флорида с Президентского Кубка за сезон дошла до 8 места конфы, и то только из-за Питтсбурга, который внезапно слил двум аутсайдерам в концовке. То, что сейчас Флорида на горбу Боба выезжает в финал - круто, конечно, но свою работу гм сделал откровенно хреново)
+4
0
+4
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Roo91
Билл Зито. Его казалось бы сумасшедшие действия реально работают. Обмен Юбердо, Уигер, 1пик на Ткачука, нанял Морриса, которого многие списали в этой лиге.
+4
-1
+3
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Garikus89
У Атлетика вышла статья про работу Хэкстолла и Бурка - я бы между ними приз делил. Такую хрень только засланные казачки могли творить, просто жесть. А концовку команда явно умышленно слила)
+3
0
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