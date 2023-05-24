Нилл, Суини и Зито – претенденты на приз лучшему генменеджеру сезона НХЛ
Джим Нилл, Дон Суини и Билл Зито – претенденты на приз лучшему генменеджеру НХЛ.
За обладателя приза имени Джима Грегори голосуют генеральные менеджеры клубов, представители руководства лиги и журналисты.
В отличие от других призов, голосование проходит после второго раунда плей-офф Кубка Стэнли.
В список претендентов вошли Джим Нилл из «Далласа», Дон Суини из «Бостона» и Билл Зито из «Флориды».
«Даллас» в регулярном чемпионате набрал 108 очков в 82 играх и занял 4-е место в таблице Запада. В плей-офф клуб обыграл «Миннесоту» (4-2) и «Сиэтл» (4-3). В финале Запада команда уступает Вегасу (0-3).
«Брюинс» по итогам чемпионата НХЛ-2022/23 выиграли Президентский кубок, набрав 135 очков в 82 матчах при 65 победах. В первом раунде Кубка Стэнли «Бостон» уступил «Флориде» (3-4 в серии).
«Флорида» в регулярном чемпионате набрала 92 очка в 82 играх, заняв 8-е место в таблице Востока и 17-е – в таблице НХЛ. В плей-офф-2023 команда победила «Бостон» (4-3 в серии) и «Торонто» (4-1). В финале Востока «Флорида» ведет 3-0 в серии с «Каролиной».
Но важнейший обмен Ткачак - Юбердо в пользу Флориды все-таки выделяется на общем фоне по итогу сезона!
ГМ Бостона лучше других проработал именно в дедлайн, усилили и без того сильнейший состав подходящими игроками (Орлов, Хэтуэй и Бертуцци)
ГМ Далласу можно отдать за "выслугу лет" и самый сбалансированный ростер в лиге, постепенно собравшему нынешний (почти идеальный) состав во всех линиях!
Зито от увольнения спас один трейд, который был инициирован не им самим, а желанием Ткачака уйти из Калгари в США. Летние подписания почти все провалились (кроме Казинса), на дедлайне Зито ничего не сделал, в то время как Нилл отлично выцепил Доми.
Если Флорида в этом чудесном плей-офф не возьмёт кубок, будущее останется туманным - состав всё ещё средний, глубины нет, пиков нет. Как Бобровский дальше себя проявит - большой вопрос. Даллас выглядит более перспективно, и окно этого костяка только открывается.