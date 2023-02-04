Пастрняк о переговорах с «Бостоном»: «Мой агент и Дон Суини общаются каждый день. Я сейчас сосредоточен на хоккее»
Давид Пастрняк заявил, что его не беспокоит ситуация с новым контрактом.
26-летний игрок «Бостона» может стать неограниченно свободным агентом этим летом. Зарплата чешского форварда по текущему контракту составляет 6,67 миллиона долларов.
В текущем сезоне он набрал 72 (38+34) очка в 51 игре регулярного чемпионата НХЛ.
«В середине сезона я сосредоточен на хоккее и всем прочем. В самом деле не думаю о ситуации с контрактом. Все в руках агента [Джей Пи Бэрри], менеджмента и Дона Суини. Честно говоря, я просто думаю о хоккее. Это почти все, чем я занимаюсь.
Я знаю, что Джей Пи и Донни общаются каждый день. Я какое-то время не говорил с Джей Пи из-за нашего плотного графика. Но я собираюсь ему позвонить. Думаю, что он здесь, так что мы встретимся. Посмотрим», – сказал Пастрняк.
Он ничем не хуже Панарина