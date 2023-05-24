Агент Яшкина: «В данный момент ведем переговоры только со СКА, но прогресс незначительный»
Агент Дмитрия Яшкина сообщил, что ведет переговоры только со СКА.
«В данный момент мы ведем переговоры только со СКА, но прогресс в них незначительный.
При этом мы знаем, что к Дмитрию проявляет интерес ряд других клубов КХЛ», – сказал Глеб Чистяков.
Ранее появилась информация о том, что Яшкин переходит в «Ак Барс».
По данным «Матч ТВ», на игрока также претендуют «Авангард» и «Металлург».
Яшкин будет зарабатывать в «Ак Барсе» 80 млн рублей в год плюс бонусы («Бизнес Online»)
Пишет сам незная что. 🤡 То Казань то Питер.