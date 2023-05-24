Агент Яшкина: «В данный момент ведем переговоры только со СКА, но прогресс незначительный»

Агент Дмитрия Яшкина сообщил, что ведет переговоры только со СКА.

«В данный момент мы ведем переговоры только со , но прогресс в них незначительный.

При этом мы знаем, что к Дмитрию проявляет интерес ряд других клубов », – сказал Глеб Чистяков.

Ранее появилась информация о том, что Яшкин переходит в «Ак Барс».

По данным « », на игрока также претендуют « » и « ».

Яшкин будет зарабатывать в «Ак Барсе» 80 млн рублей в год плюс бонусы («Бизнес Online»)