Агент Яшкина: «В данный момент ведем переговоры только со СКА, но прогресс незначительный»

Теги Ак Барс Авангард Металлург Мг СКА КХЛ Дмитрий Яшкин Глеб Чистяков Матч ТВ Хоккей

Агент Дмитрия Яшкина сообщил, что ведет переговоры только со СКА.

«В данный момент мы ведем переговоры только со СКА, но прогресс в них незначительный.

При этом мы знаем, что к Дмитрию проявляет интерес ряд других клубов КХЛ», – сказал Глеб Чистяков.

Ранее появилась информация о том, что Яшкин переходит в «Ак Барс».

По данным «Матч ТВ», на игрока также претендуют «Авангард» и «Металлург». 

Яшкин будет зарабатывать в «Ак Барсе» 80 млн рублей в год плюс бонусы («Бизнес Online»)

Материалы по теме

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
4k7shv9zrw
Эх жаль ответственности нет никакой за вборсы, что он уже в АБ… просто звание почетного звезда.бола Хайруллину пожизненно
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
sneguvkin
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
ахахахаах! это пять))))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Олег
Хайрул реально перепутал всё на свете.
Пишет сам незная что. 🤡 То Казань то Питер.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Robs
если ска не будет нужен ак барс подберёт,а так дело за Питером,захотят останется
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tima_Milan
гибрид Яшина и Третьяша
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий