«Ак Барс» дает Яшкину лучшие условия – трехлетний контракт, зарплату на уровне лидеров команды и бонусы
«Ак Барс» предложил Дмитрию Яшкину контракт на три года.
Казанский клуб проявляет интерес к нападающему и, по данным «Бизнес Online», именно «Ак Барс» сделал Дмитрию Яшкину лучшее предложение.
Это соглашение на три сезона, зарплата на уровне лидеров команды и солидные бонусы за выполнение различных задач в сезоне.
Сообщалось, что Яшкин может запросить у «Ак Барса» 80-85 миллионов рублей за сезон.
Нападающий стал лучшим бомбардиром Фонбет Чемпионата КХЛ в минувшем сезоне, набрав 62 (40+22) очка в 67 матчах за СКА.
В плей-офф на счету Яшкина 7 (5+2) баллов в 14 играх.
Серия с ЦСКА это тренерский проигрыш Билялетдинова. Ничего страшного потому как очередной