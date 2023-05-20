«Ак Барс» дает Яшкину лучшие условия – трехлетний контракт, зарплату на уровне лидеров команды и бонусы

«Ак Барс» предложил Дмитрию Яшкину контракт на три года.

Казанский клуб проявляет интерес к нападающему и, по данным «Бизнес Online», именно « » сделал Дмитрию Яшкину лучшее предложение.

Это соглашение на три сезона, зарплата на уровне лидеров команды и солидные бонусы за выполнение различных задач в сезоне.

Сообщалось, что Яшкин может запросить у «Ак Барса» 80-85 миллионов рублей за сезон.

Нападающий стал лучшим бомбардиром Фонбет Чемпионата в минувшем сезоне, набрав 62 (40+22) очка в 67 матчах за .

В плей-офф на счету Яшкина 7 (5+2) баллов в 14 играх.