«Ак Барс» дает Яшкину лучшие условия – трехлетний контракт, зарплату на уровне лидеров команды и бонусы

Теги Ак Барс СКА возможные переходы КХЛ Дмитрий Яшкин Хоккей

«Ак Барс» предложил Дмитрию Яшкину контракт на три года.

Казанский клуб проявляет интерес к нападающему и, по данным «Бизнес Online», именно «Ак Барс» сделал Дмитрию Яшкину лучшее предложение.

Это соглашение на три сезона, зарплата на уровне лидеров команды и солидные бонусы за выполнение различных задач в сезоне. 

Сообщалось, что Яшкин может запросить у «Ак Барса» 80-85 миллионов рублей за сезон.

Нападающий стал лучшим бомбардиром Фонбет Чемпионата КХЛ в минувшем сезоне, набрав 62 (40+22) очка в 67 матчах за СКА.

В плей-офф на счету Яшкина 7 (5+2) баллов в 14 играх.

Материалы по теме

28 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
kaplanido
Главное подальше от Йозе
+9
-3
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
мик джагер
Ответ mahurat
Чехи деньги любят.
Кто же их не любит????
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кеша
Дима , переходи и не думай . Зачем тебе команда и тренер , где из тебя , Гусева и Николаева сделали крайних в поражении. В большом и великом клубе из игроков , в принципе, не делают козлов отпущения , а из таких , как ты тем более . В Ак Барсе ты будешь, как дома в комфортной обстановке , где уважают и ценят игроков.
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Олег Мохов
Легенде НХЛ не грех такой контракт дать
+6
-4
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
marshal .masha
Ответ Кеша
Комментарий удален пользователем
Там очередь из таких претендентов на «много игрового времени»
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Артём Коковихин
Ответ mahurat
Чехи деньги любят.
Тонко намекнул...
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
mahurat
Чехи деньги любят.
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Роман Кротов
Ответ srs
Попытка разнообразить примитивщину Седого в атаке. Какая никакая игра в равных составах будет только с более универсальными исполнителями. У зелёных сейчас перебор с узконаправленными. Но Благо Петров здесь, значит и задачи сливать сезоны, выдавать за достижение проигрышь плей-офф! И то что есть для этого вполне годится, только вопрос - зачем тратить столько
Лично Кирилла Петрова я никогда не считал очень сильным хоккеистом. Проиграл пять различных финалов последнего десятилетия, не выиграл ни одного трофея.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mi4eL
эти все скупают скупают ))) а успех не в покупке всего блестящего )
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
srs
Ответ Роман Кротов
Ак Барс во главе с Билялетдиновым думал о том, что победа в Кубке Гагарина у них уже в кармане, по ЦСКА можно проехаться катком, как бы не так, все всё видели на экранах телевизоров. "Смачный фингал" от Сергея Федорова по сильнейшей команде Востока образца прошлого сезона КХЛ.
Ни в коей мере там так не думали и стелить соломку начали еще перед серией с Авангардом. На этот раз повезло...
Серия с ЦСКА это тренерский проигрыш Билялетдинова. Ничего страшного потому как очередной
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
мик джагер
Ответ Роман Кротов
Ак Барс во главе с Билялетдиновым думал о том, что победа в Кубке Гагарина у них уже в кармане, по ЦСКА можно проехаться катком, как бы не так, все всё видели на экранах телевизоров. "Смачный фингал" от Сергея Федорова по сильнейшей команде Востока образца прошлого сезона КХЛ.
Ты наверное счёт финала не знаешь, раз так написал...
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Роман Кротов
Ответ srs
Попытка разнообразить примитивщину Седого в атаке. Какая никакая игра в равных составах будет только с более универсальными исполнителями. У зелёных сейчас перебор с узконаправленными. Но Благо Петров здесь, значит и задачи сливать сезоны, выдавать за достижение проигрышь плей-офф! И то что есть для этого вполне годится, только вопрос - зачем тратить столько
Ак Барс во главе с Билялетдиновым думал о том, что победа в Кубке Гагарина у них уже в кармане, по ЦСКА можно проехаться катком, как бы не так, все всё видели на экранах телевизоров. "Смачный фингал" от Сергея Федорова по сильнейшей команде Востока образца прошлого сезона КХЛ.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
marshal .masha
Ответ Роман Кротов
В Ак Барсе ожидается воссоединение великолепной связки московского Динамо, Яшкин-Шипачев-Кагарлицкий, которая в недавнем прошлом задавала тон в атаке у московского клуба, приносила огромную пользу команде, набирала сумасшедшее количество очков за результативность, была одной из лучших в КХЛ. Что сказать, если Яшкин в ближайшее время подпишет долгосрочный контракт с казанским клубом, то это будет приобретение с приставкой супер-класс, значительное усиление атакующей линии Ак Барса.
Далеко эта «великолепная» тройка Динамо привела? Чего толку от их очков , если и без них команда на том же месте, с теми же результатами, но с меньшими затратами? При этом еще и молодых игроков наигрывать стали. Столько бабла москвичи на ветер выбросили ….
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Роман Кротов
Ответ Олег Мохов
Легенде НХЛ не грех такой контракт дать
Я бы хотел видеть Яшкина в Авангарде, но увы и ах, такой классный форвард омскому менеджменту не по зубам.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Роман Кротов
Ответ Олег Мохов
Легенде НХЛ не грех такой контракт дать
Я бы хотел видеть Яшкина в Авангарде, но увы и ах, такой классный форвард омскому менеджменту не по зубам.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Роман Кротов
Ответ Олег Мохов
Легенде НХЛ не грех такой контракт дать
Яшкин заслуживает таких небывалых зарплат, равно, как и трехлетнего контракта, сорок шайб за сезон в СКА-это очень весомый показатель.
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Uriah Heep
А что там с потолком зарплат?! Не падает?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кеша
Комментарий удален пользователем
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кеша
Комментарий удален пользователем
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий