Никита Квартальнов: «Матчи России и Беларуси нужно проводить в разных городах страны. Сейчас это является первенством планеты для нас»

Теги болельщики Сборная Беларуси по хоккею ЧМ по хоккею Никита Квартальнов сборная России U25 Хоккей

Никита Квартальнов поделился мыслями о туре сборной «России 25».

– Как тебе в целом история с туром сборной? В Челябинске и Красноярске матчи прошли при полных трибунах, все это интересно болельщикам.

– Я думаю, что это очень хорошая история. Ее нужно делать каждый раз до тех пор, пока нас не вернут на чемпионат мира. Все это для болельщиков.

Матчи с участием сборных России и Беларуси нужно проводить в разных городах нашей страны.

Сейчас это для нас, по сути, является первенством планеты, – сказал бывший нападающий клубов КХЛ, а ныне хоккейный агент Квартальнов.

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3 комментария

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Ромарио163
Сказал, как украл у Йозе Марино с языка
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Олег Мохов
в бункере-оптимальное место
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Rustam Usypov
Без комментариев вообще
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