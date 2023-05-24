Курьянов о том, что «Авангард» оставил Кравеца: «Задача-минимум была выполнена, у нас были все основания. Важно, что он сам хотел работать с клубом»

Антон Курьянов высказался о решении продлить контракт с главным тренером Михаилом Кравецом.

Сегодня стало известно, что клуб продлил контракт со специалистом на один сезон.

«После окончания сезона мы решили не торопиться и все хорошо проанализировать. Рассмотрели различные кандидатуры и пришли к выводу, что будет правильным продолжить сотрудничество с .

Задача-минимум на сезон – выход в финал конференции – была выполнена, поэтому у нас были все основания предложить новый контракт Михаилу Григорьевичу. Для нас было очень важно, что он сам был готов работать с «Авангардом», хотя, по моей информации, у него было несколько предложений из клубов .

Он сразу говорил, что хотел бы остаться в Омске, и сдержал свое обещание, за что мы ему благодарны. Безусловно, необходимо провести работу над ошибками, чтобы стать сильнее перед следующим сезоном.

Мы уже вкратце их обсудили, предстоит уже более детальный совместный разбор и доукомплектация команды» – сказал генеральный менеджер омичей.