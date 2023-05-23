400 млн рублей может получить Толчинский по пятилетнему контракту со СКА
СКА готов заплатить 400 миллионов рублей Сергею Толчинскому.
В ближайшее время, как ожидается, петербургский клуб объявит о подписании долгосрочного договора с нападающим.
Толчинский может заработать 400 миллионов рублей по условиям пятилетнего соглашения со СКА, информирует журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.
Форвард три предыдущих сезона провел в «Авангарде».
В прошедшем сезоне Толчинский установил личный рекорд результативности, набрав 56 (16+40) очков в 68 матчах Фонбет чемпионата КХЛ.
В плей-офф нападающий отметился 7 (5+2) баллами в 14 играх.
В общей сложности в лиге Толчинский провел 226 матчей и записал на свой счет 164 (59+105) балла за результативность.
А так, Толчку спасибо за золотой гол, мы будем радоваться Пьянову и прочим супер подписаниям :)