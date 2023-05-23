400 млн рублей может получить Толчинский по пятилетнему контракту со СКА

Теги Авангард СКА возможные переходы КХЛ Сергей Толчинский Хоккей

СКА готов заплатить 400 миллионов рублей Сергею Толчинскому.

В ближайшее время, как ожидается, петербургский клуб объявит о подписании долгосрочного договора с нападающим.

Толчинский может заработать 400 миллионов рублей по условиям пятилетнего соглашения со СКА, информирует журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

Форвард три предыдущих сезона провел в «Авангарде».

В прошедшем сезоне Толчинский установил личный рекорд результативности, набрав 56 (16+40) очков в 68 матчах Фонбет чемпионата КХЛ.

В плей-офф нападающий отметился 7 (5+2) баллами в 14 играх.

В общей сложности в лиге Толчинский провел 226 матчей и записал на свой счет 164 (59+105) балла за результативность.

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12 комментариев

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Angelgirl
Ощущение что этот клуб может все что хочет! И понятно почему и непонятно почему у нас такое возможно, не должно такого быть. Но не только в хоккее все плохо, во всем так. Но думаю ничего в итоге у них опять не выйдет и это с одной стороны хорошо, а с другой - беспредел продолжится.
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Габорик
Пусть и Ткачева тогда возвращают, чего уж там.

А так, Толчку спасибо за золотой гол, мы будем радоваться Пьянову и прочим супер подписаниям :)
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Слава Лукашев
Но может ведь и не получить). 6 из 36. Через пять лет посмотрим на это бинго), если не забудем что такое Толчинский
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bars1998
у Омска не было шансов его оставить они ему 80 млн не хотели платить мол много ,а тут 80 млн да еще и город Питер!
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йозе марино
средь бело дня человека в рабство на 5 лет забрали)
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Кеша
Пошла жара ! Надо не останавливаться на достигнутом . Контракт двусторонний . Через год/два скинут .
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Strong
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Да уж. Сошли с ума, 400 млн. За что? За первенство водокачки. ЧМ, ОИ не светят. А ванька-тракторист заработает за ето же время не более 900 тьІс. Ето пипец.
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Михаил Вагин
Ответ Angelgirl
Ощущение что этот клуб может все что хочет! И понятно почему и непонятно почему у нас такое возможно, не должно такого быть. Но не только в хоккее все плохо, во всем так. Но думаю ничего в итоге у них опять не выйдет и это с одной стороны хорошо, а с другой - беспредел продолжится.
Достали, почитай, потом говори. Ушёл Яшкин и Гусев, куча денег. + Волков с его 50 млн. Ещё сейчас скинут всяких Алтыбармакянов и Попугаевых и все. Беспредел - это дегенераты в комментариях, которые даже подумать затрудняются
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