Где смотреть Сборная США – Сборная Чехии, во сколько прямая трансляция матча, Чемпионат мира 25 мая
В четверг, 25 мая, сыграют сборная США и сборная Чехии в четвертьфинале Чемпионата Мира по хоккею.
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- Игра пройдет на стадионе «Нокиа Арена».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Матч ТВ.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют сборная США – сборная Чехии
- Начало матча запланировано на 16:20 по московскому времени.
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