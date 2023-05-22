«Лада» продлила контракт с лучшим бомбардиром команды Аноховским. Он набрал 41 балл в 49 матчах сезона ВХЛ
«Лада» продлила контракт с лучшим бомбардиром команды в прошлом сезоне.
Тольяттинский клуб подписал новое соглашение с нападающим Никитой Аноховским.
Договор рассчитан на два года.
Аноховский стал лучшим бомбардиром «Лады» в прошлом сезоне ВХЛ, набрав 41 (22+19) балл при полезности «плюс 13» в 49 матчах регулярного чемпионата.
В плей-офф форвард отметился 2 (0+2) баллами при полезности «минус 5» в 7 играх.
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