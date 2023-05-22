«Лада» продлила контракт с лучшим бомбардиром команды Аноховским. Он набрал 41 балл в 49 матчах сезона ВХЛ

«Лада» продлила контракт с лучшим бомбардиром команды в прошлом сезоне.

Тольяттинский клуб подписал новое соглашение с нападающим Никитой Аноховским.

Договор рассчитан на два года.

Аноховский стал лучшим бомбардиром «Лады» в прошлом сезоне , набрав 41 (22+19) балл при полезности «плюс 13» в 49 матчах регулярного чемпионата.

В плей-офф форвард отметился 2 (0+2) баллами при полезности «минус 5» в 7 играх.