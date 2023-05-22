«Лада» продлила контракт с лучшим бомбардиром команды Аноховским. Он набрал 41 балл в 49 матчах сезона ВХЛ

Теги Лада КХЛ ВХЛ Никита Аноховский Хоккей

«Лада» продлила контракт с лучшим бомбардиром команды в прошлом сезоне.

Тольяттинский клуб подписал новое соглашение с нападающим Никитой Аноховским.

Договор рассчитан на два года.

Аноховский стал лучшим бомбардиром «Лады» в прошлом сезоне ВХЛ, набрав 41 (22+19) балл при полезности «плюс 13» в 49 матчах регулярного чемпионата.

В плей-офф форвард отметился 2 (0+2) баллами при полезности «минус 5» в 7 играх.

2 комментария

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Кеша
Пора уже вещички собирать . Поедет в СКА . А вам 15 деревянных пришлют .
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Сергей Омиго
Вы особо не рекламируйте преспективных и на матч со ска выставляйте второй состав,в КХЛ творится беспредел и вакханалия из за одного недоросшего мальчишки
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