Александр Юдин: «Грицюк чувствовал себя чужим в «Авангарде» – они спровоцируют отъезд в Америку. Арсению надо в СКА, не будьте собакой на сене – отпустите»

Теги Авангард СКА Александр Юдин КХЛ Чемпионат.com Арсений Грицюк Хоккей

Александр Юдин считает, что «Авангард» должен отпустить Арсения Грицюка в СКА.

Нападающий принял контрактное предложение петербургского клуба, которое «Авангард» может повторить, если решит оставить Арсения Грицюка в команде.

«Конечно, Грицюку надо идти в СКА. Он и сам так думает, иначе не принял бы предложение армейцев.

Уверен, в Петербурге ему помогут выйти на новый уровень. Он преобразится, как Никишин или Хайруллин, и проведет классный сезон – даже не сомневаюсь в этом.

Хуже всего, если руководство «Авангарда» решит поиграть в собаку на сене и будет пытаться оставить Грицюка.

В прошлом сезоне он явно чувствовал себя как чужой в Омске – и игра не совсем шла, и околохоккейные дрязги были.

Думаю, в «Авангарде» он в любом случае не останется – просто омичи спровоцируют молодого игрока на отъезд в Америку, к которому он не готов.

Тогда потеряем большой талант, чего очень не хочется. Отпустите Грицюка, не будьте собакой на сене!» – сказал бывший хоккеист СКА Юдин.

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17 комментариев

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Илья Илья
Ага, везде билборды с его лицом. Один из неприкосаемых игроков и так далее, но чувствовал чужим))
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GreenUfa
Пиар агент СКА опять вылез
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gnom9912
Уж не представителям СКА говорить о собаке на сене)
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Александр Маслов
Откуда Юдин знает,как чувствует себя Грицюк, пургу метёт, в Ска всегда ротация ,великому кто то не понравится,сядет на лавку,за 2 сезона сотня хоккеистов было в обойме,потом половина в другие клубы,хотя когда брали,то говорили ,они нам помогут, наберут на два полных состава,а потом за ненадобностью ,кто в ротации,лавку полировать,кто за дверь, и снова ,новый набор ,кто ,где сверкнёт,сразу в Ска,а где же свои воспитанники,которыми Питер гордится? Да чудны твои дела Ротен.
+11
-1
+10
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Огюст
Юдин , в Этой истории с Грицюком -твоё дело шестнадцатое ,как говорил в фильме Глеб Жеглов !
+7
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Олег
Арсению надо по проще быть.
Бабай ещё исполняет.
А в СКА у Ромки делать нечего.(деградирует)
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Strannix
Подождём как на скамейку присядет, что потом Юдин запоёт....
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Кеша
Теперь понятно кто всю эту жижу с агентами вокруг Авангарда развел и с какой целью. А откуда Юдину знать , как себя чувствовал Грицюк в Авангарде ? Он ему сам лично звонил и плакал ? Болельщики Авангарда, надеюсь , что вы так же будете горячо поддерживать СКА в новом сезоне на ветках спортс Ру . Теперь уже с Грицюком и Толчинским в составе .
+7
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Vovan 78
Да пусть идет. Главное, чтобы обратно не взяли))) из СКИ
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мик джагер
В АК Барс его берут.
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Maximich
С чего он взял, что любимец болельщиков, земляк, воспитанник школы, был чужим. Вот после поведения его агента, точно у болельщиков города останется не приятный осадок.
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Ыжык
Да флаг Грицюку в руки, пусть идёт. Парень хочет много зарабатывать, почему нет. Авангарду теперь нужно сделать все правильно, что бы поиметь с него выгоду. Ну и отчислять из академии всех клиентов цыгана.
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Александр Невский
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Грицюк в ска будет сидеть на скамейки , ему нужны партнёры что бы шайбу ему акуратно выложили .
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Слава Лукашев
Будет примерно как с Чинаховым про которого уже почти забыли все. Но тот хоть со специалистами работает, а этот с йозе марино так вообще деградирует. Вперед и с песней, явно не Овечкин чтоб руки выкручивать
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Maximich
Ответ Кеша
Теперь понятно кто всю эту жижу с агентами вокруг Авангарда развел и с какой целью. А откуда Юдину знать , как себя чувствовал Грицюк в Авангарде ? Он ему сам лично звонил и плакал ? Болельщики Авангарда, надеюсь , что вы так же будете горячо поддерживать СКА в новом сезоне на ветках спортс Ру . Теперь уже с Грицюком и Толчинским в составе .
Да пошли они вместе с их СКА, пусть валят. Пусть деньги зарабатывают. Могу одно сказать, что после этой команды не у одного игрока карьера не была успешной.
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