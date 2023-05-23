Александр Юдин: «Грицюк чувствовал себя чужим в «Авангарде» – они спровоцируют отъезд в Америку. Арсению надо в СКА, не будьте собакой на сене – отпустите»
Александр Юдин считает, что «Авангард» должен отпустить Арсения Грицюка в СКА.
Нападающий принял контрактное предложение петербургского клуба, которое «Авангард» может повторить, если решит оставить Арсения Грицюка в команде.
«Конечно, Грицюку надо идти в СКА. Он и сам так думает, иначе не принял бы предложение армейцев.
Уверен, в Петербурге ему помогут выйти на новый уровень. Он преобразится, как Никишин или Хайруллин, и проведет классный сезон – даже не сомневаюсь в этом.
Хуже всего, если руководство «Авангарда» решит поиграть в собаку на сене и будет пытаться оставить Грицюка.
В прошлом сезоне он явно чувствовал себя как чужой в Омске – и игра не совсем шла, и околохоккейные дрязги были.
Думаю, в «Авангарде» он в любом случае не останется – просто омичи спровоцируют молодого игрока на отъезд в Америку, к которому он не готов.
Тогда потеряем большой талант, чего очень не хочется. Отпустите Грицюка, не будьте собакой на сене!» – сказал бывший хоккеист СКА Юдин.
Бабай ещё исполняет.
А в СКА у Ромки делать нечего.(деградирует)