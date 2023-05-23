Александр Юдин: «Грицюк чувствовал себя чужим в «Авангарде» – они спровоцируют отъезд в Америку. Арсению надо в СКА, не будьте собакой на сене – отпустите»

Александр Юдин считает, что «Авангард» должен отпустить Арсения Грицюка в СКА.

Нападающий принял контрактное предложение петербургского клуба, которое « » может повторить, если решит оставить в команде.

«Конечно, Грицюку надо идти в СКА. Он и сам так думает, иначе не принял бы предложение армейцев.

Уверен, в Петербурге ему помогут выйти на новый уровень. Он преобразится, как Никишин или Хайруллин, и проведет классный сезон – даже не сомневаюсь в этом.

Хуже всего, если руководство «Авангарда» решит поиграть в собаку на сене и будет пытаться оставить Грицюка.

В прошлом сезоне он явно чувствовал себя как чужой в Омске – и игра не совсем шла, и околохоккейные дрязги были.

Думаю, в «Авангарде» он в любом случае не останется – просто омичи спровоцируют молодого игрока на отъезд в Америку, к которому он не готов.

Тогда потеряем большой талант, чего очень не хочется. Отпустите Грицюка, не будьте собакой на сене!» – сказал бывший хоккеист СКА Юдин.