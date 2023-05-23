Быков о показе ЧМ-2023 в России: «Лучше быть в курсе эволюции хоккея и знать соперников, как они развиваются»

Теги Сборная России по хоккею Вячеслав Быков КХЛ ЧМ по хоккею Хоккей

Вячеслав Быков заявил, что не следит за матчами ЧМ по хоккею.

Турнир проходит в Финляндии и Латвии. Сборная России не принимает участие в чемпионате мира.

Чемпионат мира я не смотрю. Может быть, погляжу финал, но не факт. Грустно без наших и нет пока настроения смотреть.

– Как вы считаете, правильно ли то, что в России показывают матчи чемпионата мира?

– Лучше быть в курсе эволюции хоккея и знать соперников, как они развиваются и в каком направлении, – сказал бывший главный тренер сборной России.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов заявил о показе игр чемпионата мира: «Я возмущен, что мы показываем и обсуждаем этот турнир».

10 комментариев

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sergey para
Ответ severchanin
Глядя на этот унылый ЧМовский хоккей и параллельно наблюдая два финала конференций НХЛ, понимаешь, что научиться можно чему-либо только у последних.
Суперсерию смотрел?
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severchanin
Ответ sergey para
Суперсерию смотрел?
Какую суперсерию? Или со зрением проблемы? Я четко писал про матчи ЧМ и плей-офф НХЛ.
+4
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Алар
Чемпионат показывают, но некоторые игры не показывают)
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Melnikov1968
Чемпионат мира не смотрит, а как тогда быть в курсе эволюции и знать соперников? Ахинея какая-то.
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HockeyMan
Хм… а Ротенберг говорил, что без России на ЧМ, остальные сборные только деградируют. О каком развитии он говорит?)
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Karra
Может быть, погляжу финал, но не факт
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Надеюсь, что не поглядишь. Из-за бойкота игр с участием одной сборной - пусть она будет в финале.
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Marienburg
Ответ Melnikov1968
Чемпионат мира не смотрит, а как тогда быть в курсе эволюции и знать соперников? Ахинея какая-то.
Сказал же человек, нет настроения, но желающим посмотреть пойдёт на пользу
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