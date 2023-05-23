Быков о показе ЧМ-2023 в России: «Лучше быть в курсе эволюции хоккея и знать соперников, как они развиваются»
Вячеслав Быков заявил, что не следит за матчами ЧМ по хоккею.
Турнир проходит в Финляндии и Латвии. Сборная России не принимает участие в чемпионате мира.
– Чемпионат мира я не смотрю. Может быть, погляжу финал, но не факт. Грустно без наших и нет пока настроения смотреть.
– Как вы считаете, правильно ли то, что в России показывают матчи чемпионата мира?
– Лучше быть в курсе эволюции хоккея и знать соперников, как они развиваются и в каком направлении, – сказал бывший главный тренер сборной России.
Ранее двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов заявил о показе игр чемпионата мира: «Я возмущен, что мы показываем и обсуждаем этот турнир».
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Надеюсь, что не поглядишь. Из-за бойкота игр с участием одной сборной - пусть она будет в финале.