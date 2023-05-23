Быков о показе ЧМ-2023 в России: «Лучше быть в курсе эволюции хоккея и знать соперников, как они развиваются»

Вячеслав Быков заявил, что не следит за матчами ЧМ по хоккею.

Турнир проходит в Финляндии и Латвии. не принимает участие в чемпионате мира.

– я не смотрю. Может быть, погляжу финал, но не факт. Грустно без наших и нет пока настроения смотреть.

– Как вы считаете, правильно ли то, что в России показывают матчи чемпионата мира?

– Лучше быть в курсе эволюции хоккея и знать соперников, как они развиваются и в каком направлении, – сказал бывший главный тренер сборной России.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов заявил о показе игр чемпионата мира: «Я возмущен, что мы показываем и обсуждаем этот турнир».