Бринд′Амор после 0:1 от «Флориды»: «Ощущение, что мы проигрываем, но на самом деле нас не побеждают. Вот что вызывает разочарование»

Род Бринд′Амор высказался о поражении от «Флориды» в третьем матче финала Востока.

« » проиграла «Пантерс» (0:1) и уступает в серии со счетом 0-3. Клуб проиграл все три матча серии с разницей в один гол.

«Бывают моменты, когда вы проигрываете и испытываете разочарование, потому что вас обыграли, но такое ощущение, что мы проигрываем, но на самом деле нас не побеждают, вот что вызывает разочарование.

Итак, это старая история. Нужно идти день за днем. Мы постараемся показать нашу лучшую игру в следующем матче», – сказал главный тренер «Харрикейнс».