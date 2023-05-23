Бринд′Амор после 0:1 от «Флориды»: «Ощущение, что мы проигрываем, но на самом деле нас не побеждают. Вот что вызывает разочарование»

Теги Каролина Флорида Кубок Стэнли Род Бринд′Амор НХЛ Хоккей

Род Бринд′Амор высказался о поражении от «Флориды» в третьем матче финала Востока.

«Каролина» проиграла «Пантерс» (0:1) и уступает в серии со счетом 0-3. Клуб проиграл все три матча серии с разницей в один гол.

«Бывают моменты, когда вы проигрываете и испытываете разочарование, потому что вас обыграли, но такое ощущение, что мы проигрываем, но на самом деле нас не побеждают, вот что вызывает разочарование.

Итак, это старая история. Нужно идти день за днем. Мы постараемся показать нашу лучшую игру в следующем матче», – сказал главный тренер «Харрикейнс».

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12 комментариев

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Британский шпион
На стажировку пора Бриндамору в Петербург за настоящим «системным» хоккеем…
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Serge Vendino
Вратарь Каролину переигрывает, а он тоже часть команды, причем очень важная
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Сергей Югай
Амор, будь скромнее, твоя команда показала потолок своих возможностей , команда весьма средних возможностей, крепкая , но для плей-офф этого мало, нужен стальной характер, воля, и конечно исполнительское мастерство. радуйся что не накидали тебе , сам хотя бы одну закинул… откровенно говоря стиль игры ураганов довольно скучный однобокий .
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BomBerman
Счёт на табло, нужно отойти от ощущений к реальному положению дел.
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SmilingBy
Итак, эта старая история.

Каролина Бриндамора опять показывает хорошую игру, но на поздних стадиях ПО опять удивлены тем, что им не хватает талантливых исполнителей и тренерской гибкости. От сезона к сезону на те же грабли.
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BIM
Потому что по игре Ураганы выигрывали, а счёт сделал Боб!
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Александр Максаков
Каролина топчется на месте уже 4 года как минимум, и каждый год очевидно, что они до сих пор не прибавили
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k.vlad
А что он может сказать? честно говоря жалко было на него смотреть, не самый плохой тренер...
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k.vlad
У меня такое впечатление от игры, что постоянно показывали или Брендамора или Бобра))))
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Макаренок
Ответ Lanzar
Там он на лавку сразу присядет) Ведь по словам великого - кхл посильнее нхл будет.
Так он тренер же
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