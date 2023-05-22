Андерсен сыграет в воротах «Каролины» в 3-м матче серии с «Флоридой». Раанта играл во второй игре

Фредерик Андерсен займет место в воротах «Каролины» в третьем матче серии с «Флоридой».

Датчанин вернется в ворота «Харрикейнс» после того, как он не сыграл во второй игре серии, в которой «Пантерс» победили 2:1 в овертайме.

Во второй встрече ворота «Каролины» защищал , отразивший 24 броска из 26.

В первом матче, который завершился в четвертом овертайме, парировал 57 бросков из 60.

« » ведет со счетом 2-0 в серии перед третьим матчем финала Восточной конференции.