Андерсен сыграет в воротах «Каролины» в 3-м матче серии с «Флоридой». Раанта играл во второй игре

Теги Каролина Флорида Кубок Стэнли НХЛ Фредерик Андерсен Антти Раанта Хоккей

Фредерик Андерсен займет место в воротах «Каролины» в третьем матче серии с «Флоридой».

Датчанин вернется в ворота «Харрикейнс» после того, как он не сыграл во второй игре серии, в которой «Пантерс» победили 2:1 в овертайме.

Во второй встрече ворота «Каролины» защищал Антти Раанта, отразивший 24 броска из 26.

В первом матче, который завершился в четвертом овертайме, Фредерик Андерсен парировал 57 бросков из 60.

«Флорида» ведет со счетом 2-0 в серии перед третьим матчем финала Восточной конференции.

11 комментариев

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Александр Смирнов
Петьку выпускайте...
+11
-2
+9
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Марсель Объелся
Ответ Костя Кот
в первом матче андерсон был очень хорош
Да и Раанта во втором был неплох
+6
0
+6
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Костя Кот
в первом матче андерсон был очень хорош
+5
0
+5
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Давай Так
А что толку, если "Флорида" - чемпион.
Вива лё пантерс.
+6
-3
+3
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Александр Смирнов
Ответ Давай Так
Не душни, мальчик). Как твоё "30лет" связано с тем, что "Флорида" вполне себе претендент на чемпионство в этом сезоне?
Значение слова "Чемпион" надо объяснять? Один проигранный финал КС 26 лет назад не делает команду чемпионом. Вот когда станет - тогда и напишешь , мальчик...
+2
0
+2
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Booligan
Ответ Unknown Noname
Лучше бы Каролине выпустить Андерсена или Раанту вместо Бобровского.
и Макдевида вместо центра 4 звена
+1
0
+1
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Давай Так
Ответ Александр Смирнов
8 плей-офф за 30 лет - ну так себе чемпион...
Не душни, мальчик).
Как твоё "30лет" связано с тем, что "Флорида" вполне себе претендент на чемпионство в этом сезоне?
+3
-3
0
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