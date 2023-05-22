Элерс ожидает изменения в «Виннипеге»: «Предполагаю, что что-то случится. Все ставят задачу выиграть Кубок Стэнли, и ощущается как провал, когда это не происходит»
Николай Элерс ожидает, что в «Виннипеге» произойдут изменения.
«Джетс» проиграли «Вегасу» со счетом 1-4 в серии первого раунда Кубка Стэнли.
После поражения главный тренер Рик Боунесс раскритиковал команду: «Чувствую отвращение. Мы не дали отпор, должна быть гордость. «Вегас» был намного лучше».
Нападающий «Виннипега» Блэйк Уилер не согласился с поведением Боунесса: «Это можно было обсудить за закрытыми дверями».
«Не могу ответить о том, что случится или то, что должно произойти, но я предполагаю, что что-то случится, да.
Всегда пытаешься найти ответы на эти вопросы после каждого сезона, в котором ты не выиграл Кубок Стэнли, потому что все ставят перед собой эту задачу.
И когда ты не выполняешь задачу, это ощущается как провал, и тогда все задаются вопросом о том, что пошло не так, а ты стоишь в стороне и не знаешь, что сказать», – ответил нападающий «Виннипега» Николай Элерс.
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