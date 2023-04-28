Боунесс раскритиковал «Виннипег»: «Чувствую отвращение. Мы не дали отпор, должна быть гордость. «Вегас» был намного лучше»
Рик Боунесс раскритиковал хоккеистов «Виннипега» после поражения от «Вегаса».
«Джетс» уступили «Вегасу» в серии первого раунда Кубка Стэнли со счетом 1-4.
В пятом матче «Виннипег» проиграл 1:4.
«Я очень разочарован и чувствую отвращение. Мы не дали отпор.
То же самое с нами было в феврале. Когда мы боролись за первое место в Центральном дивизионе, команда догоняли нас – и мы не дали отпор.
В этой серии – то же самое, не было сопротивления. Их ведущие хоккеисты были лучше наших. Мы были даже не близко.
Мы должны были оказать сопротивление. Должна же быть гордость. Нужно быть в состоянии дать отпор, когда все складывается не в нашу пользу. Но мы отпор не дали.
Их игроки были намного лучше наших.
Соперник заслужил победу. Они были лучше в регулярном чемпионате. Они были лучше в этой серии», – сказал главный тренер «Виннипега».
б) говорит некто, с жирафом на аве..