Боунесс раскритиковал «Виннипег»: «Чувствую отвращение. Мы не дали отпор, должна быть гордость. «Вегас» был намного лучше»

Теги Кубок Стэнли НХЛ Вегас Виннипег Рик Боунесс Хоккей

Рик Боунесс раскритиковал хоккеистов «Виннипега» после поражения от «Вегаса».

«Джетс» уступили «Вегасу» в серии первого раунда Кубка Стэнли со счетом 1-4.

В пятом матче «Виннипег» проиграл 1:4.

«Я очень разочарован и чувствую отвращение. Мы не дали отпор. 

То же самое с нами было в феврале. Когда мы боролись за первое место в Центральном дивизионе, команда догоняли нас – и мы не дали отпор.

В этой серии – то же самое, не было сопротивления. Их ведущие хоккеисты были лучше наших. Мы были даже не близко.

Мы должны были оказать сопротивление. Должна же быть гордость. Нужно быть в состоянии дать отпор, когда все складывается не в нашу пользу. Но мы отпор не дали.

Их игроки были намного лучше наших.

Соперник заслужил победу. Они были лучше в регулярном чемпионате. Они были лучше в этой серии», – сказал главный тренер «Виннипега».

6 комментариев

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Canadiens
Пора виннипегу менять игроков
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X3nomorph
Ответ Booligan
Просто это Дятлы. Можно вывезти Дятлов из Атланты, но они останутся дятлами. Также и Торпедо НН не видать успехов, пока нарисован олень на эмблеме
а) не дятлы а пересмешники
б) говорит некто, с жирафом на аве..
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hockeydad
Ответ Sonny Milano
Костюков дело базарит. Випинепег должен быть разрушен. Вы только вдумайтесь, в этом названии буквально есть корень peg, который переводится как "отстрапонить". Вот их и того-этого.
Смешно 🤣
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Booligan
Ответ Sonny Milano
Костюков дело базарит. Випинепег должен быть разрушен. Вы только вдумайтесь, в этом названии буквально есть корень peg, который переводится как "отстрапонить". Вот их и того-этого.
Просто это Дятлы. Можно вывезти Дятлов из Атланты, но они останутся дятлами. Также и Торпедо НН не видать успехов, пока нарисован олень на эмблеме
+2
-2
0
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