Боунесс раскритиковал «Виннипег»: «Чувствую отвращение. Мы не дали отпор, должна быть гордость. «Вегас» был намного лучше»

Рик Боунесс раскритиковал хоккеистов «Виннипега» после поражения от «Вегаса».

«Джетс» уступили « » в серии первого раунда Кубка Стэнли со счетом 1-4.

В пятом матче «Виннипег» проиграл 1:4.

«Я очень разочарован и чувствую отвращение. Мы не дали отпор.

То же самое с нами было в феврале. Когда мы боролись за первое место в Центральном дивизионе, команда догоняли нас – и мы не дали отпор.

В этой серии – то же самое, не было сопротивления. Их ведущие хоккеисты были лучше наших. Мы были даже не близко.

Мы должны были оказать сопротивление. Должна же быть гордость. Нужно быть в состоянии дать отпор, когда все складывается не в нашу пользу. Но мы отпор не дали.

Их игроки были намного лучше наших.

Соперник заслужил победу. Они были лучше в регулярном чемпионате. Они были лучше в этой серии», – сказал главный тренер « ».