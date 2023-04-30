Уилер о критике Боунесса: «Не согласен с его поведением после игры с «Вегасом». Это можно было обсудить за закрытыми дверями»

Блэйк Уилер заявил, что ему не понравилась критика со стороны Рика Боунесса.

Главный тренер « » скептически оценил действия команды после поражения от « » (1-4) в серии первого раунда Кубка Стэнли: «Чувствую отвращение. Мы не дали отпор. «Вегас» был намного лучше».

«Он мог бы быть честным с нами. Это можно было бы обсудить за закрытыми дверями. Поэтому я не согласен с тем, как он повел себя после этой игры.

Мы не ожидаем, что Рик всегда будет идеальным. Люди совершают ошибки.

Независимо от того, какое послание он хотел отправить, это можно было бы сделать более соответствующим образом. Сказать это нам, а не прессе», – сказал нападающий «Джетс».