Уилер о критике Боунесса: «Не согласен с его поведением после игры с «Вегасом». Это можно было обсудить за закрытыми дверями»

Теги Кубок Стэнли НХЛ Блэйк Уилер Вегас Виннипег Рик Боунесс Хоккей

Блэйк Уилер заявил, что ему не понравилась критика со стороны Рика Боунесса.

Главный тренер «Виннипега» скептически оценил действия команды после поражения от «Вегаса» (1-4) в серии первого раунда Кубка Стэнли: «Чувствую отвращение. Мы не дали отпор. «Вегас» был намного лучше».

«Он мог бы быть честным с нами. Это можно было бы обсудить за закрытыми дверями. Поэтому я не согласен с тем, как он повел себя после этой игры.

Мы не ожидаем, что Рик всегда будет идеальным. Люди совершают ошибки.

Независимо от того, какое послание он хотел отправить, это можно было бы сделать более соответствующим образом. Сказать это нам, а не прессе», – сказал нападающий «Джетс».

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1 комментарий

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mitos
А что он вам не говорил? И в чем тайна?)
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