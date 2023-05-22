Борис Самусик: «Каждый гендиректор «Трактора» говорит: «У нас лучшая школа в стране. Будем играть своими». И начинается скупка того, чего другим не надо, а свои не играют»

Теги Трактор Челмет КХЛ Белые Медведи Борис Самусик Хоккей

Борис Самусик поделился мыслями относительно проблем челябинского хоккея.

– Если говорить о «Тракторе», то в чем проблемы челябинского хоккея?

– Сейчас в «Тракторе» немного ребят из собственной школы.

Выстраивали вертикаль МХЛ – ВХЛ – КХЛ, а хоккеистов нет. Должны играть свои, местные, а там привозят со стороны.

Каждый новый генеральный директор «Трактора», заходя на должность, говорит: «У нас самая лучшая школа в стране. Будем играть своими».

А в итоге начинается по всей стране скупка того, чего другим не надо, а свои хоккеисты не играют.

– В школе «Трактор» перестали появляться талантливые игроки?

– Не думаю, что они перестали появляться. Единицы игроков, которые выпустились из школы, способны сходу занять место в первой команде.

Раньше брали двух-трех лучших игроков из выпуска и понимали, что сразу он результат не даст.

Через год-два хоккеист становился полноценным игроком состава, при условии трудолюбия и отсутствия вредных привычек.

А сейчас хотят, чтобы игрок сразу набирал очки и не привозил в свои ворота, но такого не бывает. Ребят надо обкатывать, давать им время, чтобы они поняли, куда попали и втянулись в систему.

А если в 17-18 лет не попал в КХЛ, то говорить, что через три года в «Челмете» он заиграет, просто смешно. Если в КХЛ не могут игроков набрать, то в ВХЛ уровень совершенно другой.

– В «Челмете» игроки не развиваются?

– Не знаю, смотрю по выходу. Где игроки, которые в Челябинске полностью прошли систему МХЛ – ВХЛ – КХЛ? – сказал бывший тренер школы «Трактор» и «Белых Медведей» Борис Самусик.

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1 комментарий

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LaffyTaffy
зато с родителей 3 шкуры дерут))
богатые и туповатые родители надеятся, что их сына станет звездой хоккея, несут кучу бабок в школу Трактора - а по итогу, там один из 1 000 только выползает в люди (достигает уровень НХЛ/сборной России).

школа Трактора -это откаты, взятки, развод родителей на бабки, но никак не спортивная составляющая. Уже много-много лет. Только Кузя, Ничушкин и Войнов смогли выбраться из этого ада за последнее десятилетие. Но сколько пацанов пропало? тысячи. А сколько взяток получено и родителей разведено? тысячи
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