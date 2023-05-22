Экс-тренер «Белых Медведей» Самусик: «Родители считают, что вкладывают деньги в детей, а потом они будут их кормить. Мы неправильно работаем – зависим от результата»

Теги Трактор КХЛ Белые Медведи Борис Самусик детский хоккей Хоккей

Борис Самусик высказался о проблемах детского хоккея.

– Легендарный тренер школы «Трактор» Виктор Перегудов говорит, что сейчас главная проблема детского хоккея – это родители. Согласны с ним?

– Родители – это первопричина. В школе «Трактор» набирают в команду 60 человек, а потом начинают сокращать.

И получается, что родители потратили свои деньги и время, а тренер говорит, что игрок бесперспективный. Кто-то решает, что можно надавить.

Или начинаются письма, что тренер – пьяница и взяточник.

– Родители вкладывают деньги в ребенка и считают, что все им теперь обязаны?

– Да. Родители считают, что сейчас вкладывают деньги в детей, а потом они будут их кормить, попав в высокооплачиваемые лиги.

Неправильно мы работаем – слишком зависимы от результата. Если его нет, то от тренера отвернутся и родители, и дети, и руководство.

Всем нужен результат здесь и сейчас. Отсюда и перетаскивание игроков из команды в команду.

У меня в «Витязе» родители каждого хоккеиста получают по несколько предложений от ЦСКА, «СКА-Юности», ярославского «Локомотива» и других школ. Все хотят не воспитывать своих игроков, а брать чужих.

Когда приезжают на просмотр, то сразу говорю родителям: «Я вас обманывать не буду. Не обещаю никому, что ваш ребенок будет играть в КХЛ и НХЛ. Но что у меня есть, то я дам».

Вообще стараюсь брать неизбалованных детей не из московского региона, – сказал бывший тренер «Белых Медведей» Борис Самусик.

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7 комментариев

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Кеша
Все верно говорит тренер. Каждый родитель видит в своем ребенке потенциального хоккеиста, не задумываясь ни на минуту , что ему , возможно, больше подходят не командные виды спорта и не игровые . А годам к 12 (дай бог каждому ребенку здоровья) выясняется , что некоторым детям нельзя заниматься хоккеем по здоровью или вообще ребенок наелся хоккеем . При этом родители напрочь отрицают какую-либо спортивную составляющую. В команде 40-45 человек , а играть то будут в лучшем случае 22 человека «-/ ». А остальным куда ? И здесь стоит вопрос стрессоустойчивости ребенка. И жалуются родители это факт, как только его ребенок начинает не попадать в состав на игры, обвиняя тренера во всех смертных грехах. Но природу не обманешь. Сменят тренера, придет другой и тоже отберет по спортивному принципу, потому что от него тоже ждут результата командного. Белые Медведи уже столько игроков подготовили, что где только они не играют. Оттуда же переходят в клубные юношеские команды .
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Один живой
первопричина это плохое воспитание родителей, которые сами испорчены и детей протаскивают через свои хотелки лишая ребенка детства и делая его заложником своей нереализованной мечты. Тренерам не позавидуешь общаться с этой группой граждан.
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Андрей Лосев
Родители на тренировках и на играх это безусловное зло. Но не только в России, видел в Чехии такую же картину и на футбольных матчах и на хоккейных. Все тоже самое, вплоть до мордобоя
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АРХАТ
У меня родственник решил отправить сынка в питерскую футбольную школу.
Там сразу отсевают тех у кого плохая "стартовая скорость"
Тренер так и сказал: "Футбол мы играть его научим, а бегать быстро - нет".
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ДнепрЧемпион1983
Современный мир жесток, мир спорта еще более жестокий . Да, занимаясь хоккеем только один из миллиона пробьется. Но так везде. Не только в спорте. Если родители это не понимают то это их проблемы. Но тем не менее движуха там весёлая будет что вспомнить. У меня сын футболом в ФШМ занимался там тоже самое такие же нравы. Но я вспоминаю эти годы с удовольствием- тренировки, матчи, сборы и тд. Движуха!:)
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Денис Шалунов
Ответ Кеша
Все верно говорит тренер. Каждый родитель видит в своем ребенке потенциального хоккеиста, не задумываясь ни на минуту , что ему , возможно, больше подходят не командные виды спорта и не игровые . А годам к 12 (дай бог каждому ребенку здоровья) выясняется , что некоторым детям нельзя заниматься хоккеем по здоровью или вообще ребенок наелся хоккеем . При этом родители напрочь отрицают какую-либо спортивную составляющую. В команде 40-45 человек , а играть то будут в лучшем случае 22 человека «-/ ». А остальным куда ? И здесь стоит вопрос стрессоустойчивости ребенка. И жалуются родители это факт, как только его ребенок начинает не попадать в состав на игры, обвиняя тренера во всех смертных грехах. Но природу не обманешь. Сменят тренера, придет другой и тоже отберет по спортивному принципу, потому что от него тоже ждут результата командного. Белые Медведи уже столько игроков подготовили, что где только они не играют. Оттуда же переходят в клубные юношеские команды .
не согласен, что верно говорит. тут причину убирать надо - вклад 100-200 тыс. руб в год от родителей. тогда и никто трястись не будет.
чтоб не было типа такого : вот в канаде клюшку с 9 лет только дают, а у нас в 9 многие заканчивают с хокеем
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Кеша
Ответ Денис Шалунов
не согласен, что верно говорит. тут причину убирать надо - вклад 100-200 тыс. руб в год от родителей. тогда и никто трястись не будет. чтоб не было типа такого : вот в канаде клюшку с 9 лет только дают, а у нас в 9 многие заканчивают с хокеем
Да дело не во вкладе родителей. Вы ничего не поняли. Можно и больше вложить. А нужен ли хоккей ребенку никто не спрашивает. Зато родители хотят. У родителей нет объективного взгляда на своего ребенка. Возят на разные подкатки и укатывают детей до изнеможения. И как вы говорите в 9 лет уже заканчивают с хоккеем.
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