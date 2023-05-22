Экс-тренер «Белых Медведей» Самусик: «Родители считают, что вкладывают деньги в детей, а потом они будут их кормить. Мы неправильно работаем – зависим от результата»

Борис Самусик высказался о проблемах детского хоккея.

– Легендарный тренер школы « » Виктор Перегудов говорит, что сейчас главная проблема детского хоккея – это родители. Согласны с ним?

– Родители – это первопричина. В школе «Трактор» набирают в команду 60 человек, а потом начинают сокращать.

И получается, что родители потратили свои деньги и время, а тренер говорит, что игрок бесперспективный. Кто-то решает, что можно надавить.

Или начинаются письма, что тренер – пьяница и взяточник.

– Родители вкладывают деньги в ребенка и считают, что все им теперь обязаны?

– Да. Родители считают, что сейчас вкладывают деньги в детей, а потом они будут их кормить, попав в высокооплачиваемые лиги.

Неправильно мы работаем – слишком зависимы от результата. Если его нет, то от тренера отвернутся и родители, и дети, и руководство.

Всем нужен результат здесь и сейчас. Отсюда и перетаскивание игроков из команды в команду.

У меня в «Витязе» родители каждого хоккеиста получают по несколько предложений от ЦСКА, «СКА-Юности», ярославского «Локомотива» и других школ. Все хотят не воспитывать своих игроков, а брать чужих.

Когда приезжают на просмотр, то сразу говорю родителям: «Я вас обманывать не буду. Не обещаю никому, что ваш ребенок будет играть в и НХЛ. Но что у меня есть, то я дам».

Вообще стараюсь брать неизбалованных детей не из московского региона, – сказал бывший тренер «Белых Медведей» Борис Самусик.