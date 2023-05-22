Экс-тренер «Белых Медведей» Самусик о детском хоккее: «На тренировку на машине, в телефоне сидит, потом на занятии 15 минут глазами хлопает. Спорт – удел голодных»

Теги Трактор КХЛ Белые Медведи Борис Самусик детский хоккей Хоккей

Борис Самусик поделился мнением о современном поколении молодых хоккеистов.

– Виктор Перегудов говорит, что дети сейчас стали другие, чем раньше.

– В садик на машине, в школу – на машине, на тренировки – на машине. Во дворах никто не играет, на великах никто не гоняет.

Раньше можно было в десять лет прийти в хоккей и не отставать. Сейчас на тренировку едет в машине, в телефоне сидит, а потом на занятии 15 минут глазами хлопает.

– Нет желания работать?

– Спорт всегда был уделом голодных. Во дворе нужно было доказать, что ты лучший, что ты сильнее.

А сейчас что доказывать? Многие в школу не ходят, на домашнем обучении.

Ребенок понимает, что когда вырастет, у него все будет. Если человек сыт, он не будет делать через не могу.

Мы сейчас больше разговоров ведем. Постоянно надо убеждать, что нужно работать.

Потом очнутся и будут думать, почему их никуда не берут, – сказал бывший тренер «Белых Медведей» Борис Самусик.

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Макс Смирнов
Голодных детей как раз вагон и тележка , вопрос в том , что детский хоккей из за дороговизны стал спортом обеспеченных родителей , а в таких семьях дети как раз как комнатные растения, банально обеспечить инвентарем детские школы , чтобы обычный уличные использовал амуницию не хуже
+23
-2
+21
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
цэсемьэр
тут дело не в машинах, а в родителях.
в Швеции, Финляндии, Канаде и США никому автомобильная логистика не мешает.
+11
0
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
"Kuzya"
Ответ alklimov2018
Ну, в истории педагогики пока еще не было других прецедентов. Хочешь качество - тогда дисциплина и работа (казарма?). Будешь отталкиваться от комфорта ребенка - будет видимость.
Вот хороший пример норвежцы. Занимайся чем хочешь и если хочешь, без казарменных условий и ничего, все равно почти весь зимний спорт держат
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Deathspell Omega
Растет доля хоккеистов, у которых "диды", братья, отцы и т.д из хоккея: бывшие игроки, скауты, тренера, хоккейные функционеры.
В "Аризоне" был момент, я специально считал, 14 человек таких уже было, почти пол команды.
Потом они Чикрана в "Оттаву" спихнули, стало меньше:)
Хоккей и там становится спортом избранных.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vadoniy
Ересь полная. Да, у нас был этап, когда у детей не было развлечений и возможностей жить не через не хочу. Это ненормальные условия, хотя для "тренеров" так разумеется проще. Проблема скорее в том, что детей тащат заниматься хоккеем, когда это им неинтересно, и что многие "тренеры" умеют только "по-казарменному" работать. Кстати, не только тренеры, куча учителей, которые негодуют, что детям на их уроках неинтересно. У таких всегда дети плохие, а не их методология.
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ДнепрЧемпион1983
он забыл добавить - а еще родители платят тренерам чтоб их детки в первой пятерке играли независимо от мастерства. а кто не платит тренерам тот в 6й пятерке.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Deathspell Omega
Ответ цэсемьэр
тут дело не в машинах, а в родителях. в Швеции, Финляндии, Канаде и США никому автомобильная логистика не мешает.
Только вот и там, особенно в Канаде и США, доля профессиональных хоккеистов, попавших в хоккей с улицы, стремительно снижается...
Там из современных звезд кого не копни, либо папа тренер/ бывший игрок, либо дядя функционер, либо родители богатые и с детства сынок по частным школам с упором на спорт, не для быдла которые...
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий