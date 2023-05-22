Экс-тренер «Белых Медведей» Самусик о детском хоккее: «На тренировку на машине, в телефоне сидит, потом на занятии 15 минут глазами хлопает. Спорт – удел голодных»
Борис Самусик поделился мнением о современном поколении молодых хоккеистов.
– Виктор Перегудов говорит, что дети сейчас стали другие, чем раньше.
– В садик на машине, в школу – на машине, на тренировки – на машине. Во дворах никто не играет, на великах никто не гоняет.
Раньше можно было в десять лет прийти в хоккей и не отставать. Сейчас на тренировку едет в машине, в телефоне сидит, а потом на занятии 15 минут глазами хлопает.
– Нет желания работать?
– Спорт всегда был уделом голодных. Во дворе нужно было доказать, что ты лучший, что ты сильнее.
А сейчас что доказывать? Многие в школу не ходят, на домашнем обучении.
Ребенок понимает, что когда вырастет, у него все будет. Если человек сыт, он не будет делать через не могу.
Мы сейчас больше разговоров ведем. Постоянно надо убеждать, что нужно работать.
Потом очнутся и будут думать, почему их никуда не берут, – сказал бывший тренер «Белых Медведей» Борис Самусик.
в Швеции, Финляндии, Канаде и США никому автомобильная логистика не мешает.
В "Аризоне" был момент, я специально считал, 14 человек таких уже было, почти пол команды.
Потом они Чикрана в "Оттаву" спихнули, стало меньше:)
Хоккей и там становится спортом избранных.
Там из современных звезд кого не копни, либо папа тренер/ бывший игрок, либо дядя функционер, либо родители богатые и с детства сынок по частным школам с упором на спорт, не для быдла которые...