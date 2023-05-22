Канада проиграла второй подряд матч на ЧМ-2023 – Швейцарии и Норвегии. Сборная вышла в 1/4 финала
Сборная Канада проиграла второй матч подряд на ЧМ-2023.
Команда, которую возглавляет Андре Туриньи из «Аризоны», уступила сборной Норвегии (2:3 Б) в матче группового этапа турнира.
В предыдущей игре канадские хоккеисты проиграли сборной Швейцарии (2:3).
Тем не менее, несмотря на поражение от Норвегии, сборная Канады обеспечила себе участие в четвертьфинале ЧМ-2023, набрав 12 очков в 6 матчах.
На данный момент команда занимает третье место в группе B.
Должны ещё третий матч проиграть...
А потом- Чемпионы(
так что узбагойтесь, рыбки золотые.