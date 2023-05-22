Канада проиграла второй подряд матч на ЧМ-2023 – Швейцарии и Норвегии. Сборная вышла в 1/4 финала

Теги Сборная Канады по хоккею НХЛ ЧМ по хоккею Андре Туриньи Хоккей

Сборная Канада проиграла второй матч подряд на ЧМ-2023.

Команда, которую возглавляет Андре Туриньи из «Аризоны», уступила сборной Норвегии (2:3 Б) в матче группового этапа турнира.

В предыдущей игре канадские хоккеисты проиграли сборной Швейцарии (2:3).

Тем не менее, несмотря на поражение от Норвегии, сборная Канады обеспечила себе участие в четвертьфинале ЧМ-2023, набрав 12 очков в 6 матчах.

На данный момент команда занимает третье место в группе B.

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12 комментариев

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Lermont
Ответ Lampo
Дожили, швейцарцы выигрывают группу без потерь, из канадского вратаря норвежские ребята серии буллитов делают клоуна, состав участников чемпионата мира по хоккею, как футбольный мундиаль (Венгрия, Словения, Дания, Норвегия, Франция…) Говорят, что многие ребята из НХЛ не поехали на этот чемпионат из-за того, что состав слабый и России нет
Так у Швейцарии даже на бумаге состав интереснее. У канадцев ни одной звёзды толком нет, разве что Тоффоли с натяжкой
+7
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+7
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Lampo
Дожили, швейцарцы выигрывают группу без потерь, из канадского вратаря норвежские ребята серии буллитов делают клоуна, состав участников чемпионата мира по хоккею, как футбольный мундиаль (Венгрия, Словения, Дания, Норвегия, Франция…) Говорят, что многие ребята из НХЛ не поехали на этот чемпионат из-за того, что состав слабый и России нет
+12
-8
+4
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PolarBear
Ответ Александр Иванов
Команда Канада не какая!Давайте не будем забывать,у многих сборных поднялся уровень хоккея!Года три назад этот состав сборной Канады мог спокойна выграть 6 из 7 матчей!!!
Такой же примерно состав два года назад проиграл в группе 4 матча из семи.
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Тихий летун
Как обычно.
Должны ещё третий матч проиграть...
А потом- Чемпионы(
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Sergant_St
У бобров в воротах лузер лузерович стоит. На булках его развели по одной схеме три раза подряд. Отстойность мероприятия сбывается
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PolarBear
Ответ Тихий летун
Как обычно. Должны ещё третий матч проиграть... А потом- Чемпионы(
Там они 4!!!! матча проиграли
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seka@
Канадцы никакие, их норвеги возили, весело было смотреть, а уж как норвежцы издевались над вратарём в серии буллитов это просто офигеть
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Рамазан Сарвардинов
например если были кросби, маршанд, бержерон, стэмкос, пойнт и т.д всех раскатали
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#nikon
Акклиматизация канадцев закончится через пару недель. Тогда они всех разнесут.
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Крутой Рокер
Причем, я посмотрел состав Канады, там все игроки НХЛ.
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vulturecrow
в 2021 году Канада тоже с четвёртого места еле вползла в плов. а потом выиграла чемпионат.
так что узбагойтесь, рыбки золотые.
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