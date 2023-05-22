Норвегия обыграла Канаду по буллитам на ЧМ-2023, победив впервые за 23 года и во второй раз в истории
Канада проиграла Норвегии впервые с 2000 года.
Сборная Норвегии победила сборную Канады (3:2 Б) в матче группового этапа ЧМ-2023.
Канадцы за 12 секунд до завершения третьего периода забили гол и перевели игру в овертайм, но в серии буллитов выиграла Норвегия.
Норвежцы во второй раз в истории победили канадскую команду. В первый раз это произошло на ЧМ-2000 в России, когда Норвегия обыграла Канаду со счетом 4:3.
Сборные провели между собой 30 матчей за всю историю противостояний: 28 побед у Канады, 2 – у Норвегии.
- Дата проведения
- 22 мая, 16.20, «Арена-Рига»
- 0:1 – 9 Мартинсен (К.А. Улимб)
- 0:2 – 21 Ульден (Салстен)
- 1:2 – 28 Лучич (Уигар, Миддлтон)
- 2:2 – 59 Крауз (Карконе)
Просто норвежцы набрались опыта у казахов, которых готовил в ЧМ сам великий Йозе Марин, сыграв с ними всего один матч.
Представьте как разрывали бы всех на ЧМ беларусы, с которыми Йозе Марин провел 7 матчей!
американские студенты по интереснее. и группа у них сложнее, Финны, Шведы, Немцы, Датчане
Кстати, я вполне допускаю, что в кои то веки канадцы решили выбрать себе соперника, ибо играть в 1/4 с хозяевами-финнами такое себе.Все помнят домашнее судейство на прошлом финале.А заняв 3 место, Канада почти гарантированно избежит встречи с ними.
з.ы.Все это не отменят того факта, что в буллитах Хопер отстоял, как клоун)
Цитаты великих экспертов