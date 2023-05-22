Норвегия обыграла Канаду по буллитам на ЧМ-2023, победив впервые за 23 года и во второй раз в истории

Теги Сборная Канады по хоккею НХЛ Сборная Норвегии по хоккею ЧМ по хоккею Хоккей

Канада проиграла Норвегии впервые с 2000 года.

Сборная Норвегии победила сборную Канады (3:2 Б) в матче группового этапа ЧМ-2023.

Канадцы за 12 секунд до завершения третьего периода забили гол и перевели игру в овертайм, но в серии буллитов выиграла Норвегия.

Норвежцы во второй раз в истории победили канадскую команду. В первый раз это произошло на ЧМ-2000 в России, когда Норвегия обыграла Канаду со счетом 4:3.

Сборные провели между собой 30 матчей за всю историю противостояний: 28 побед у Канады, 2 – у Норвегии.

Канада – Норвегия 2:3 (0:1, 1:1, 1:0, 0:0)
Дата проведения
22 мая, 16.20, «Арена-Рига»
Онлайн матча Видео
0:1 – 9 Мартинсен (К.А. Улимб)
0:2 – 21 Ульден (Салстен)
1:2 – 28 Лучич (Уигар, Миддлтон)
2:2 – 59 Крауз (Карконе)
Вратари: Хофер 21/23 – Арнтсен 31/33.

57 комментариев

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Mbest77
Ответ el shaarawy92
бобры бревен каких то привезли) в такой группе 3ье место и всего 22 шайбы) американские студенты по интереснее. и группа у них сложнее, Финны, Шведы, Немцы, Датчане
Нормальный это состав.
Просто норвежцы набрались опыта у казахов, которых готовил в ЧМ сам великий Йозе Марин, сыграв с ними всего один матч.
Представьте как разрывали бы всех на ЧМ беларусы, с которыми Йозе Марин провел 7 матчей!
+76
-2
+74
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сервисник
Ответ Владимир Кувшинов
Так это какой состав Канады пятый или шестой
Нам говорили, что 17-й состав канадцев может на изи любого соперника на британский флаг порвать. Врали получается или это 18-й состав?
+65
-14
+51
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el shaarawy92
бобры бревен каких то привезли) в такой группе 3ье место и всего 22 шайбы)

американские студенты по интереснее. и группа у них сложнее, Финны, Шведы, Немцы, Датчане
+29
0
+29
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Serge Vendino
Ответ сервисник
Нам говорили, что 17-й состав канадцев может на изи любого соперника на британский флаг порвать. Врали получается или это 18-й состав?
Ну в этот раз даже по меркам ЧМ они совсем сброд привезли. А европейские сборные постепенно подтягиваются по уровню - об этом говорит и все более интернациональный состав звезд НХЛ.
+16
0
+16
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Владимир Кувшинов
Так это какой состав Канады пятый или шестой
+12
-2
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Андрей Трубецкой
Заголовок такой, что я подумал что у них уже плей оф и чуть не поперхнулся))))
+8
0
+8
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Кавабунга Шреддоголовый
Все-таки такой бревенчатый состав Канады может проиграть Норвегии впервые за четверть века
+6
-1
+5
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kaimussen
Ответ Владимир Кувшинов
Так это какой состав Канады пятый или шестой
Канадских мигрантов с улицы набрали, похоже.
+5
0
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bufyar
Ответ сервисник
Нам говорили, что 17-й состав канадцев может на изи любого соперника на британский флаг порвать. Врали получается или это 18-й состав?
Так еще не вечер)Всем известно, что для Канады турнир начинается с плова -вспомните ЧМ-2021, там примерно такие же бревна были из 4-х звеньев, а что в итоге?)
Кстати, я вполне допускаю, что в кои то веки канадцы решили выбрать себе соперника, ибо играть в 1/4 с хозяевами-финнами такое себе.Все помнят домашнее судейство на прошлом финале.А заняв 3 место, Канада почти гарантированно избежит встречи с ними.
з.ы.Все это не отменят того факта, что в буллитах Хопер отстоял, как клоун)
+4
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Canada go
Ответ el shaarawy92
бобры бревен каких то привезли) в такой группе 3ье место и всего 22 шайбы) американские студенты по интереснее. и группа у них сложнее, Финны, Шведы, Немцы, Датчане
Швейцарцы ,Сша и шведы будут в полуфинале ,эти 3 сборные которые достойны финала ,составы не сильные ,но играют неплохо ,за исключением сыров
+3
0
+3
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Sivka
Ответ Андрей Трубецкой
Заголовок такой, что я подумал что у них уже плей оф и чуть не поперхнулся))))
так это не финал что ли
+3
0
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spain-hokkey
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Моё мнение должны быть стыки между 4 слабейшими сборными. Условно Австрия, Венгрия, Казахстан и Словения и был бы как утешительный финал. Чтобы не было рандома.
+3
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spain-hokkey
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Мне очень жаль ещё Словению потому что ну я думаю по факту условно Словакия и Норвегия сильнее Казахстана, просто казахам фартануло, а словенцам нет. Вот и всё. А норвежцы молодцы, в целом они вроде и деревянные ну не очень как бы, но норвежцы реально старательные.
+3
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Сергей Стес
Все что нужно знать об этом чемпионате- норвеги обыгрывают канадцев. Уровень игроков- просто топ
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spain-hokkey
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Понятное дело утешительный раунд никому не нужен из организаторов, но есть 1 проблема, что может быть был бы шанс и условно у последней команды группы, вдруг они бы обыграли 2 команды соседней группы и остались бы. То есть явный косяк и недоработка. Надо делать утешительный раунд, чтобы точно и достоверно было ясно, что последняя команда реально в топ 2 слабейших сборных турнира.
+2
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spain-hokkey
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Словения мне кажется выходила на пик к казахам, это видно в целом, как начали они и как заканчивают. Норвегия думала возможно пройдутся по казахам и всё. Только не вышло.
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Александр Желтиков
Ответ Владимир Кувшинов
Так это какой состав Канады пятый или шестой
Седьмой)))!Я кроме Лючича там никого не знаю)!
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Андрей Трубецкой
Ответ Sivka
так это не финал что ли
Нет еще))
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Alexander S
"Канада преображается в плей-офф". (с)
Цитаты великих экспертов
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Unknown Noname
Ответ Владимир Кувшинов
Так это какой состав Канады пятый или шестой
Может быть, канадцы, не попавшие в плов НХЛ, тянут спичку после регулярки. Проигравшие едут на ЧМ, остальные - на рыбалку во Флориду, например.
+1
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Igors S.
Смотрел , в живую. Норвеги по делу выиграли. Красавцы
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сервисник
Ответ Alexander S
"Канада преображается в плей-офф". (с) Цитаты великих экспертов
😂😂😂
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сервисник
Ответ Тупые люди пользуйтесь мозгом
И это твой ответ? Слабенько. Как обычно к сожалению.
Ну так и собеседник под стать ответу :) Решил сильными умозаключениями не мучить твой разум, мало ли растроишься. Может ты шуток не понимаешь, всякое бывает. Ну, ты это, пиши если что...
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Khrom-1970
С составом,в котором всего один хоккеист не из НХЛ..позорно как то..
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ilya1809
Ответ Canada go
Швейцарцы ,Сша и шведы будут в полуфинале ,эти 3 сборные которые достойны финала ,составы не сильные ,но играют неплохо ,за исключением сыров
Шведы да круты, правда у них есть суперспобность, они в 99 случаев сливают плей-офф.У них при супермегакрутых группах, финалы то за редкость.
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