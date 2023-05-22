Норвегия обыграла Канаду по буллитам на ЧМ-2023, победив впервые за 23 года и во второй раз в истории

Канада проиграла Норвегии впервые с 2000 года.

победила сборную Канады (3:2 Б) в матче группового этапа ЧМ-2023.

Канадцы за 12 секунд до завершения третьего периода забили гол и перевели игру в овертайм, но в серии буллитов выиграла Норвегия.

Норвежцы во второй раз в истории победили канадскую команду. В первый раз это произошло на ЧМ-2000 в России, когда Норвегия обыграла со счетом 4:3.

Сборные провели между собой 30 матчей за всю историю противостояний: 28 побед у Канады, 2 – у Норвегии.