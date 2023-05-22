«Адмирал» подписал контракт с Дэниэлом Буцаевым на год

Теги Витязь переходы КХЛ Адмирал Дэниэл Буцаев Хоккей

«Адмирал» подписал контракт с форвардом Дэниэлом Буцаевым на год.

Соглашение с 22-летним форвардом является двусторонним. 

В прошлом сезоне сын олимпийского чемпиона Вячеслава Буцаева играл за «Витязь» под руководством отца. 

В 20 матчах Фонбет Чемпионата КХЛ он набрал 3 (1+2) очка. Также провел 2 игры в Кубке Гагарина.

В сезоне-2020/21 Буцаев играл за «Нефтехимик», а в сезоне-2021/22 стал обладателем Кубка Петрова в составе «Рубина». 

5 комментариев

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Кеша
Зрелый возраст для игрока . Воспитанник ЦСКА , сын легендарного игрока . Думаю поможет клубу!
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Ми Ша
Буцаев-старший легенда! Младшему удачи!
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Ми Ша
Дэниэл … Почти легионер
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Сергей Омиго
Хороший вариант,главное без опеки,удачи,играть в полную силу,Вот кому дорогу надо давать,а не середнечкам легионерам
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Deathspell Omega
Играл Данила хоккеистом...
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