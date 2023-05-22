«Адмирал» подписал контракт с Дэниэлом Буцаевым на год

«Адмирал» подписал контракт с форвардом Дэниэлом Буцаевым на год.

Соглашение с 22-летним форвардом является двусторонним.

В прошлом сезоне сын олимпийского чемпиона Вячеслава Буцаева играл за « » под руководством отца.

В 20 матчах Фонбет Чемпионата КХЛ он набрал 3 (1+2) очка. Также провел 2 игры в Кубке Гагарина.

В сезоне-2020/21 Буцаев играл за «Нефтехимик», а в сезоне-2021/22 стал обладателем Кубка Петрова в составе «Рубина».