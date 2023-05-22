Кожевников о сборной КХЛ за 15 лет: «Таких команд у нас еще как минимум 6-7 – с 50-х по 90-е годы. Этим легендам нужно внимание»

Теги рейтинги КХЛ Александр Кожевников Хоккей

Александр Кожевников призвал КХЛ больше обращать внимание на ветеранов российского хоккея.

– В конце прошлой недели КХЛ в Подмосковье закрыла сезон и раздала призы. Ваш комментарий по этому событию.

– Нужно понимать, что наш хоккей начался не 15 лет назад, а сборная страны свое первое золото завоевала не в Квебеке-2008. Вот и весь комментарий.

– Поясните, Александр Викторович.

– Общался с ветеранами и легендами нашего хоккея, многие не понимают, почему КХЛ забывает историю отечественного хоккея, людей, которые принесли ему славу. Праздник в Барвихе должен быть праздником кахаэловцев и наших ветеранов, без которых лиги просто не было бы. Но я знаю, что многих из них не приглашают. Большая ошибка!

Хорошо, что в КХЛ наконец хоть немного вспомнили историю, определили команду 15-летия. Но таких команд 15-летий у нас еще как минимум шесть-семь – с пятидесятых по девяностые годы прошлого века. И выигрывали они не один-два чемпионата мира и Олимпиаду, а как минимум по три-четыре. И все эти легенды не молодеют, им нужно внимание, а стране, хоккею необходим их опыт.

Здорово, что на вечере КХЛ наконец-то не перепутали ни одного имени-отчества наших великих хоккеистов. Но этого мало. Нужно ценить свою историю, отталкиваться от традиций. 

К сожалению, ничего этого не происходит. А потом мы удивляемся, что на «Матч ТВ» жалуются на низкие рейтинги КХЛ – и показывают эту лигу где-то в урывках между второсортным футболом, – сказал двукратный олимпийский чемпион.

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2 комментария

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Кеша
Кожевников прав - историю и ветеранов забывать нельзя. В 70-е /80/90-е были такие мастера , что и сейчас некоторым в КХЛ до них далеко. Да, сам хоккей стал быстрее, но катание , игровой интеллект и мастерство игроков в прошлом, порой, на порядок выше многих современных «бей-беги».
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gv4rdiolap
Были да, согласен. Но сейчас тоже неплохой уровень лиги, он растет несмотря ни на что
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