Дадонов отдал пас на победный гол в 7-м матче серии с «Сиэтлом», вбросив шайбу в зону. У него 4+5 в 13 играх в плей-офф

Теги Кубок Стэнли Даллас Евгений Дадонов НХЛ Сиэтл Уайтт Джонстон Хоккей

Евгений Дадонов отдал длинный пас на победный гол в 7-м матче серии с «Сиэтлом».

«Даллас» обыграл «Кракена» (2:1) и одержал победу в серии второго раунда Кубка Стэнли (4-3). 

В третьем периоде при счете 1:0 россиянин вбросил шайбу в зону соперника с расчетом, что первым до нее доберется Уайтт Джонстон.

Новичок «Старс» завладел шайбой и поразил ворота Филипа Грубауэра броском с неудобной руки. Гол стал победным в матче. 

В активе Дадонова стало 9 (4+5) очков в 13 матчах в текущем плей-офф. 

Сегодня Евгений (15:16, «+1») также применил 2 силовых приема и сделал 2 перехвата. 

12 комментариев

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Комнатный олень
Женя молодец,отлично вписался после неудачного периода в Оттаве.
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СпутникНТ
Женя, красавчик! Кубок Далласу!
+9
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Дима Миронов
Ответ Комнатный олень
Женя молодец,отлично вписался после неудачного периода в Оттаве.
😀 после Оттавы он уже успел провести хороший сезон Вегасе и Плохой в Монреале
+9
0
+9
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MetalFox
Дадонов и Барбашев - 2 лучших российских бомбардира этого плей-офф, и ими останутся, ибо все остальные уже вылетели)
+4
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+4
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NACfoRekcuF
Узнаю старину Груби, сел на колешки, берите его тепленьким
+4
-1
+3
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artem klishin
ждём хвалебной записи в блоге "Дадонов грохнул Сиэтл"
+4
-2
+2
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Misson
Ответ NACfoRekcuF
Узнаю старину Груби, сел на колешки, берите его тепленьким
Сейчас такая мода в игре киперов. В первую очередь прикрывают нижние углы. А верхний ближний стараются закрыть телом, поэтому тренд на крупногабаритных киперов.
+2
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curdboy
Тачдаун))
+1
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LorenzoInsigne
Молодчина!
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megaotstoi
Еще и Харли передачку зацепил)
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Crenk
Ответ Комнатный олень
Женя молодец,отлично вписался после неудачного периода в Оттаве.
Кстати в Оттаве играл относительно неплохо , учитывая что был игроком 3 Звена и не задействовался в реализации лишнего
А вот в Монреале и вправду не заладилось
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Борух73
Ответ NACfoRekcuF
Узнаю старину Груби, сел на колешки, берите его тепленьким
это не отменяет того факта, что гол получился мастерским. в мгновение оценить расположение кипера и над плечом с обратной стороны крюка. супер!
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