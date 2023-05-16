Дадонов отдал пас на победный гол в 7-м матче серии с «Сиэтлом», вбросив шайбу в зону. У него 4+5 в 13 играх в плей-офф

Евгений Дадонов отдал длинный пас на победный гол в 7-м матче серии с «Сиэтлом».

« » обыграл «Кракена» (2:1) и одержал победу в серии второго раунда Кубка Стэнли (4-3).

В третьем периоде при счете 1:0 россиянин вбросил шайбу в зону соперника с расчетом, что первым до нее доберется .

Новичок «Старс» завладел шайбой и поразил ворота Филипа Грубауэра броском с неудобной руки. Гол стал победным в матче.

В активе стало 9 (4+5) очков в 13 матчах в текущем плей-офф.

Сегодня Евгений (15:16, «+1») также применил 2 силовых приема и сделал 2 перехвата.