Генменеджер «Ак Барса» о будущем Радулова: «В ближайшие 2-3 года он может дать новое и ребятам, и клубу, и республике»

Марат Валиуллин считает, что возраст не сказывается на игре ветеранов «Ак Барса».

– Большинство лидеров «Ак Барса» – возрастные игроки. На сколько лет есть потенциал у этой командой?

– Не могу конкретно ответить на этот вопрос. Но возраст Радулова не сказался на его игре. Он первым приходит на лед, уходит последним, он все выжимает из себя.

Если смотреть, как разминаются и , то сразу становится понятно, какие это мастера. В 35 лет они могут быть физически крепче, чем игроки, которым по 25. Все благодаря их отношению к делу.

– Вокруг Радулова в ближайшие два-три года можно строить команду?

– У него еще год контракта с «Ак Барсом». Считаю, что в ближайшие два-три года он может дать новое и ребятам, и клубу, и республике, – сказал генеральный менеджер « ».