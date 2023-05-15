Генменеджер «Ак Барса» о будущем Радулова: «В ближайшие 2-3 года он может дать новое и ребятам, и клубу, и республике»

Теги Ак Барс Вячеслав Войнов Александр Радулов Марат Валиуллин КХЛ Вадим Шипачев Хоккей

Марат Валиуллин считает, что возраст не сказывается на игре ветеранов «Ак Барса».

– Большинство лидеров «Ак Барса» – возрастные игроки. На сколько лет есть потенциал у этой командой?

– Не могу конкретно ответить на этот вопрос. Но возраст Радулова не сказался на его игре. Он первым приходит на лед, уходит последним, он все выжимает из себя.

Если смотреть, как разминаются Шипачев и Войнов, то сразу становится понятно, какие это мастера. В 35 лет они могут быть физически крепче, чем игроки, которым по 25. Все благодаря их отношению к делу. 

– Вокруг Радулова в ближайшие два-три года можно строить команду?

– У него еще год контракта с «Ак Барсом». Считаю, что в ближайшие два-три года он может дать новое и ребятам, и клубу, и республике, – сказал генеральный менеджер «Ак Барса».

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2 комментария

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Волк16
Радулов молодец!!! хотя честно я изначально против него был...но вот Шипа с Войновым совсем не нужны команде, да ещё с такими контрактами
+6
0
+6
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