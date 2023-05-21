Росси о проблемах с потолком зарплат у «Миннесоты»: «Понимаю, в какой ситуации находится клуб. Все сделаю, чтобы заиграть в НХЛ»

Марко Росси хочет закрепиться в «Миннесоте» в следующем сезоне.

21-летний австрийский форвард набрал 1 (0+1) очко в 19 матчах за «Уайлд» в сезоне-2022/23.

В следующих двух сезонах у клуба будут проблемы с потолком зарплат из-за штрафов в результате выкупа контрактов Зака Паризе и Райана Сутера.

По данным CapFriendly, в платежке «Уайлд» будут учитываться по 14,743 миллиона долларов.

«Я понимаю, в какой ситуации сейчас находится клуб. Но я просто хочу заиграть в НХЛ на постоянной основе и сделаю все, что для этого нужно.

Хочу быть полностью готовым к следующему сезону. Впереди важное лето. Я знаю, что мне нужно сделать, чтобы стать полноценным игроком НХЛ. Я стремлюсь к этому», – сказал 9-й номер драфта НХЛ-2020.

В 6 матчах на ЧМ по хоккею 2023 в составе сборной Австрии игрок набрал 5 (0+5) очков.