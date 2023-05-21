Росси о проблемах с потолком зарплат у «Миннесоты»: «Понимаю, в какой ситуации находится клуб. Все сделаю, чтобы заиграть в НХЛ»

Теги Миннесота НХЛ Сборная Австрии по хоккею потолок зарплат Марко Росси Хоккей

Марко Росси хочет закрепиться в «Миннесоте» в следующем сезоне.

21-летний австрийский форвард набрал 1 (0+1) очко в 19 матчах за «Уайлд» в сезоне-2022/23. 

В следующих двух сезонах у клуба будут проблемы с потолком зарплат из-за штрафов в результате выкупа контрактов Зака Паризе и Райана Сутера.

По данным CapFriendly, в платежке «Уайлд» будут учитываться по 14,743 миллиона долларов. 

«Я понимаю, в какой ситуации сейчас находится клуб. Но я просто хочу заиграть в НХЛ на постоянной основе и сделаю все, что для этого нужно. 

Хочу быть полностью готовым к следующему сезону. Впереди важное лето. Я знаю, что мне нужно сделать, чтобы стать полноценным игроком НХЛ. Я стремлюсь к этому», – сказал 9-й номер драфта НХЛ-2020.

В 6 матчах на ЧМ по хоккею 2023 в составе сборной Австрии игрок набрал 5 (0+5) очков. 

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12 комментариев

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Александр Балабанов
Ответ Амфитрион
Эээ, и к чему сие? Типа Росси молодец, умеет считать и заботится о ФОТ клуба? Ну закрепится (что вряд ли), молодец, нет так и фиг с ним, он уж точно не особо влияет на платежку.
Типа Росси понимает, что клубу как никогда нужен прогресс дешевых по кепке игроков.
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Амфитрион
Ответ Диандерталец
На самом деле, у хоккеиста мозг размером грецкий орех. Так что Росси есть чем гордиться, он хоть что-то понимает.
Не, ну слушайте, не хорошо, не справедливо. Это вообще неправильно, давать оценку человеку просто по выбору профессии. Есть немало интеллектуалов среди спортсменов, да и вообще, просто нормальных, образованных людей, вы не правы.
+3
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+3
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TR31HK
Для новичков это роли не играет, они стремятся заиграть а не добиться успеха с командой. А вот Кириллу тратить тратить лучшие игровые годы на клуб, который по причине этих 15 мультов, не имеет даже шансов попытаться построить команду, смысла нет
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Arctic_Baron
Ответ Диандерталец
На самом деле, у хоккеиста мозг размером грецкий орех. Так что Росси есть чем гордиться, он хоть что-то понимает.
Ну вообще бред. Ларионов, Айзерман, Шенахан, например, не глупые весьма. Когда Ларионов говорит, вообще не подумаешь, что он хоккеист. Ну и это просто навскидку кто на ум приходит.
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Александр Балабанов
Ответ Arctic_Baron
Ну вообще бред. Ларионов, Айзерман, Шенахан, например, не глупые весьма. Когда Ларионов говорит, вообще не подумаешь, что он хоккеист. Ну и это просто навскидку кто на ум приходит.
Ларионов выигрывал в "Детройте" турниры по шахматам, а Шенахан пришел и вдруг его обыграл. Но потом Профессор взял реванш)
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Arctic_Baron
Ответ Александр Балабанов
Ларионов выигрывал в "Детройте" турниры по шахматам, а Шенахан пришел и вдруг его обыграл. Но потом Профессор взял реванш)
Шенахан вообще неожиданно умный дядька оказался)
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