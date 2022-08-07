Росси о перспективах в «Миннесоте»: «Чувствую, что готов к НХЛ. Сезон в АХЛ помог мне стать лучше»

заявил, что готов к игре за «Миннесоту» в НХЛ.

В минувшем сезоне 20-летний австриец дебютировал в лиге, сыграв 2 матча в регулярном чемпионате.

В он набрал 53 (18+35) очка в 63 играх, став лучшим бомбардиром вместе с Кайлом Ро.

«Чувствую, что готов. Прошлый сезон получился хорошим. В «Айове» я получал много игрового времени и выходил на лед во всех ситуациях.

Считаю, что это помогло мне стать лучше. Теперь я чувствую себя готовым к НХЛ.

Конечно, я знаю, что должен заслужить место в составе в тренировочном лагере. Никто просто так мне его не даст. Нужно быть готовым. Быть собой, вот и все», – сказал 9-й номер драфта НХЛ-2020.