Форвард «Миннесоты» Росси о 0+1 в 16 матчах сезона: «Расстроен, раньше такого никогда не было»

Форвард «Миннесоты» расстроен из-за низкой результативности в сезоне.

21-летний австриец стал лучшим бомбардиром на предсезонке НХЛ с 9 (2+7) очками в 6 матчах.

В 16 матчах регулярного чемпионата 9-й номер драфта НХЛ-2020 набрал только 1 (0+1) балл при 11 бросках в створ и среднем времени на льду 12:26.

«Я расстроен, раньше такого никогда не было. Важен процесс. Сейчас я не очень это понимаю, но через 10 лет, может быть, пойму.

Другие ребята говорят мне то же самое: «Будь терпеливым, и все придет. Тебе не нужно слишком беспокоиться об этом.

Я думаю, что НХЛ лучше подходит для моего развития. Здесь я чувствую, каково быть в этой лиге. Это тоже часть процесса. В АХЛ такому не научишься. В карьере бывают взлеты и падения. Из падений можно извлечь больше всего уроков, наверное», – сказал Росси.

В минувшем сезоне АХЛ он набрал 53 (18+35) очка в 63 играх, став лучшим бомбардиром «Айовы Уайлд» вместе с Кайлом Ро.