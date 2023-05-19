Гребенкин стал лучшим новичком сезона КХЛ
Никита Гребенкин признан лучшим новичком сезона КХЛ.
20-летний нападающий стал обладателем приза имени Алексея Черепанова.
Обладатель награды был определен по итогам голосования тренеров команд, принимавших участие в Фонбет Чемпионате КХЛ. В тройку лучших также попали защитник Богдан Конюшков из «Торпедо» и форвард Степан Никулин из «Локомотива».
В сезоне-2022/23 Гребенкин провел 53 матча в регулярном чемпионате и набрал 26 (9+17) очков. Он начал сезон в составе «Металлурга», затем был отдан в аренду в «Амур».
«В первую очередь, хочу сказать спасибо Василию Кошечкину, Сергею Мозякину и Данису Зарипову за то, что на них всегда равнялись и будут равняться в нашей магнитогорской школе.
Передаю привет самым близким людям, которых я давно не видел, которые вложили в меня очень много сил – мам, пап, я в телеке (смеется)» – сказал Гребенкин на церемонии закрытия сезона КХЛ.
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