Гребенкин стал лучшим новичком сезона КХЛ

Теги Металлург Мг Амур КХЛ Никита Гребенкин Хоккей

Никита Гребенкин признан лучшим новичком сезона КХЛ.

20-летний нападающий стал обладателем приза имени Алексея Черепанова.

Обладатель награды был определен по итогам голосования тренеров команд, принимавших участие в Фонбет Чемпионате КХЛ. В тройку лучших также попали защитник Богдан Конюшков из «Торпедо» и форвард Степан Никулин из «Локомотива».

В сезоне-2022/23 Гребенкин провел 53 матча в регулярном чемпионате и набрал 26 (9+17) очков. Он начал сезон в составе «Металлурга», затем был отдан в аренду в «Амур».

«В первую очередь, хочу сказать спасибо Василию Кошечкину, Сергею Мозякину и Данису Зарипову за то, что на них всегда равнялись и будут равняться в нашей магнитогорской школе.

Передаю привет самым близким людям, которых я давно не видел, которые вложили в меня очень много сил – мам, пап, я в телеке (смеется)» – сказал Гребенкин на церемонии закрытия сезона КХЛ.

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кеша
Молодец , парень. До слез. Родителей упомянуть дорогого стоит!
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий