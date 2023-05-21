«Флорида» выиграла 5 матчей в овертаймах в гостях в этом плей-офф. До рекорда «Монреаля» – 1 победа

Теги Айлендерс Монреаль Флорида Кубок Стэнли НХЛ Хоккей

«Флорида» выиграла 5 матчей в овертаймах в гостях в текущем плей-офф.

Сегодня «Пантерс» победили «Каролину» (2:1 ОТ, 2-0) во второй игре финальной серии Востока, повторив результат «Айлендерс», у которых тоже было 5 побед на выезде в овертаймах в 1980 году.

Рекордсмен – «Монреаль» с 6 такими победами в 1993-м.

Примечательно, что и «Канадиенс», и «Айлендерс» в тех сезонах выигрывали Кубок Стэнли.

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3 комментария

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1111shramis1111@gmail.com
Отличный выезд, 2:0 после гостевых матчей! Боб, моя семья признала тебя лучшим хоккейным вратарём в мире!
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Blut Haos
Флорида этого сезона это 2 разные команды регулярки и по! Как будто долго искали себя, даже не верили или немного боялись, но как кажется пришла уверенность когда на последнем рубеже затащит воротчик. И теперь мы видим совсем других Пантер, выжидающих свою жертву и методично её "разрывая"! Классная игра Боба и всей команды! Вперёд за кубком!
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Антон
Нет Ткачука своего у Каролины. Пачиоретти, Свеч, как не вовремя.
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