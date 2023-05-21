«Флорида» выиграла 5 матчей в овертаймах в гостях в этом плей-офф. До рекорда «Монреаля» – 1 победа

«Флорида» выиграла 5 матчей в овертаймах в гостях в текущем плей-офф.

Сегодня «Пантерс» победили «Каролину» (2:1 ОТ, 2-0) во второй игре финальной серии Востока, повторив результат « », у которых тоже было 5 побед на выезде в овертаймах в 1980 году.

Рекордсмен – « » с 6 такими победами в 1993-м.

Примечательно, что и «Канадиенс», и «Айлендерс» в тех сезонах выигрывали .