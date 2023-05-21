«Флорида» выиграла 5 матчей в овертаймах в гостях в этом плей-офф. До рекорда «Монреаля» – 1 победа
«Флорида» выиграла 5 матчей в овертаймах в гостях в текущем плей-офф.
Сегодня «Пантерс» победили «Каролину» (2:1 ОТ, 2-0) во второй игре финальной серии Востока, повторив результат «Айлендерс», у которых тоже было 5 побед на выезде в овертаймах в 1980 году.
Рекордсмен – «Монреаль» с 6 такими победами в 1993-м.
Примечательно, что и «Канадиенс», и «Айлендерс» в тех сезонах выигрывали Кубок Стэнли.
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